Quảng bá du lịch Nghệ An tại Hội chợ Du lịch quốc tế

Hội chợ thu hút hơn 400 đơn vị, doanh nghiệp, cơ quan, tổ chức tham gia triển lãm và giới thiệu, quảng bá, xúc tiến thương hiệu và dịch vụ, điểm đến; trong đó, có hơn 380 đơn vị và thương hiệu trong nước, 35 đơn vị và thương hiệu đến từ các đơn vị, doanh nghiệp ngoài nước.

Hình ảnh tại lễ khai mạc hội chợ. Ảnh: Đức Chung

Nghệ An tham gia Hội chợ ITE HCMC với sự có mặt của đơn vị xúc tiến du lịch tỉnh, Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp du lịch, lữ hành, thương mại, đầu tư, nông nghiệp, dược liệu… Các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nghệ An tham gia các hoạt động tại hội chợ nhằm tìm kiếm cơ hội giao lưu, gặp gỡ, tăng cường liên kết, kết nối với các đối tác du lịch trong và ngoài nước.

Gian hàng của Nghệ An tại hội chợ. Ảnh: Đức Chung

Tại hội chợ, Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch Nghệ An đã xây dựng gian hàng với chủ đề “Du lịch Nghệ An – trải nghiệm sự khác biệt” nhằm giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, giới thiệu du lịch Nghệ An với các ấn phẩm, vật phẩm, hình ảnh, đồ lưu niệm, trình chiếu video clip về du lịch; giới thiệu một số đặc sản, sản phẩm OCOP đặc trưng của Nghệ An, như các sản phẩm dược liệu Pù Mát, tinh dầu, tinh bột nghệ, gạo lứt, viên hà thủ ô, mật ong, bột củ quả…

Bên lề hội chợ, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp Nghệ An tham gia các sự kiện: Lễ trao giải “Giải thưởng Du lịch thế giới khu vực Châu Á – Thái Bình Dương 2023; Diễn đàn du lịch cấp cao "Chuyển đổi số thúc đẩy phát triển du lịch"; Đêm Việt Nam – Gala Dinner “Dáng hình Việt Nam”; Hội thảo “Chiến lược tiếp thị và truyền thông để thu hút du khách quốc tế”; Giải pháp thu hút khách du lịch Hồi giáo…

Tham gia hội chợ lần này sẽ mở ra cơ hội cho du lịch Nghệ An và các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh du lịch tìm kiếm các giải pháp đột phá trong giai đoạn mới và từng bước hướng đến các thị trường mục tiêu, số hóa, tiếp thị điện tử, thúc đẩy thị trường khách du lịch quốc tế; đồng thời, xúc tiến, quảng bá hình ảnh điểm đến du lịch, văn hóa con người Nghệ An đến với du khách trong và ngoài nước.