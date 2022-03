Quảng bá du lịch Nghệ An trên các chuyến bay của Vietnam Airlines

Hiện nay, khi du lịch mở cửa trở lại trên cả nước, cùng với việc các địa phương thích ứng an toàn trong tình hình mới, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đang tập trung triển khai các hoạt động quảng bá tiềm năng, thế mạnh, du lịch của tỉnh trên các chuyến bay của hãng Vietnam Airlines để thu hút du khách trong và ngoài nước.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An cho biết, trước đó, vào tháng 7 năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An và Tổng Công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines) đã ký kết Thỏa thuận hợp tác chiến lược giai đoạn 2021 - 2025 nhằm xúc tiến đầu tư - thương mại - du lịch và tăng cường quảng bá hình ảnh của hai bên. Tuy nhiên, trong năm vừa qua, do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nên các nội dung đã ký kết chưa được thực hiện theo đúng kế hoạch. Hiện các nội dung ký kết đang được khởi động trở lại.

Hành khách trên chuyến bay Vietnam Airlines xuống sân bay Vinh. Ảnh: Thu Huyền

Cụ thể, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã xây dựng video clip quảng bá về Nghệ An theo đúng quy định từ thời lượng, hình ảnh, nhạc, cỡ chữ... với độ dài 30 giây, thể hiện vẻ đẹp của thiên nhiên, con người xứ Nghệ. Sau khi hoàn thành clip, đơn vị đã gửi hãng Vietnam Airlines thẩm định và đã được Vietnam Airlines chấp thuận chiếu clip lên hệ thống giải trí - mục điểm đến trên toàn bộ máy bay của Vietnam Airlines (cả trong nước và quốc tế) theo chu kỳ quảng bá của đơn vị. Clip về Nghệ An được chiếu trên các chuyến bay của Vietnam Airlines. Clip: Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch Nghệ An. Được biết, một chu kỳ giải trí của Vietnam Airlines là 2 tháng, tùy tàu bay mà clip sẽ có mặt trên các chuyến bay từ đầu tháng 5 hoặc đầu tháng 7 năm 2022 và sẽ được lưu giữ tại hệ thống giải trí - mục điểm đến trên hệ thống các máy bay đến khi khi tỉnh Nghệ An muốn đổi clip mới.

Đại diện Trung tâm Xúc tiến Đầu tư Thương mại và Du lịch cho biết, trong thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tham mưu quảng bá du lịch Nghệ An trên Tạp chí Heritage của Vietnam Airlines và đưa các ấn phẩm quảng bá du lịch, đầu tư, thương mại của tỉnh Nghệ An vào phòng chờ hạng thương gia của Vietnam Airlines.

Đảo Lan Châu, Cửa Lò. Ảnh tư liệu