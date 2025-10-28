Quang Hải báo tin vui: vai 90% hồi phục, CAHN thắng 1-0 CAHN thắng 1-0 dù thẻ đỏ phút 20; Quang Hải nói vai hồi phục 90%. Alan ghi bàn giúp đội lên nhì bảng 17 điểm, kém Ninh Bình 3 điểm và đá ít hơn 1 trận.

Trong thế 10 người từ phút 20, CLB Công an Hà Nội vẫn thắng 1-0 trước Công an TP.HCM. Ngay sau trận, đội trưởng Nguyễn Quang Hải xác nhận vai phải của anh đã hồi phục khoảng 90% – tín hiệu tích cực sau chấn thương khiến anh lỡ đợt FIFA Days tháng 10.

Quang Hải trong màu áo CAHN.

Khoảnh khắc then chốt: 10 người từ phút 20, bản lĩnh định đoạt

Trận đấu sớm rẽ theo kịch bản khó sau chiếc thẻ đỏ của Lê Văn Đô ở phút 20. Trong bối cảnh bất lợi quân số, CAHN vẫn giữ được tổ chức và chờ thời điểm để Alan ghi bàn quyết định, bảo toàn thắng lợi tối thiểu 1-0.

Quang Hải nhấn mạnh tinh thần là nền tảng của 3 điểm: “Bên cạnh lối chơi, Hải phải nói rằng đây là một trận đấu quả cảm. Chúng tôi thiếu người từ rất sớm, nhưng toàn đội đã thi đấu với tinh thần và sự đoàn kết cao hơn rất nhiều so với các trận trước.”

Phân tích chiến thuật: chuyển trạng thái, giữ thế trận hợp lý

CAHN không phá vỡ kế hoạch ban đầu nhưng buộc phải điều chỉnh độ rủi ro sau khi mất người. Quang Hải cho biết: “Toàn đội vẫn thực hiện đúng lối chơi ban đầu của ban huấn luyện. Khi phải chơi thiếu người, chúng tôi buộc phải chuyển sang lối chơi thiên về phòng ngự. Tuy nhiên, đội vẫn giữ được thế trận hợp lý và tinh thần thi đấu rất cao để giành được kết quả xứng đáng.”

Trên nền tảng đó, CAHN kiểm soát tốt không gian, chắt chiu cơ hội và phòng ngự kỷ luật để bảo toàn lợi thế. Bản lĩnh trong quản trị thời điểm giúp họ vượt qua 70 phút còn lại với 10 người.

Phản ứng của đội trưởng: tín hiệu tích cực từ bờ vai phải

Sau khi lỡ hẹn tuyển Việt Nam ở tháng 10 vì chấn thương vai, Quang Hải cập nhật tiến độ bình phục: “Quá trình hồi phục chấn thương của Hải đã đạt khoảng 90%. Với lịch thi đấu dày đặc hiện nay, Hải sẽ cố gắng thích nghi để sớm đạt thể trạng tốt nhất.”

Tác động lên cuộc đua: CAHN vươn lên nhì bảng

Ba điểm trước Công an TP.HCM đưa CAHN lên vị trí thứ 2 với 17 điểm, kém đội đầu bảng Ninh Bình 3 điểm nhưng thi đấu ít hơn 1 trận. Đây là lợi thế đáng kể khi cuộc đua đang vào đoạn căng thẳng.

Những con số nổi bật

Tỷ số: CAHN 1-0 Công an TP.HCM

Thẻ đỏ: Lê Văn Đô (phút 20)

Người ghi bàn: Alan (CAHN)

Vị trí: CAHN xếp thứ 2, 17 điểm

Khoảng cách: kém Ninh Bình 3 điểm, đá ít hơn 1 trận

Tình trạng chấn thương Quang Hải: vai phải hồi phục khoảng 90%

Góc nhìn trận đấu: kỷ luật và tinh thần làm điểm tựa

Trong một trận cầu mà lợi thế nhân sự nghiêng về đối thủ suốt hơn 70 phút, CAHN thắng nhờ hai lớp bảo đảm: kỷ luật chiến thuật và tinh thần thi đấu. Sự điều chỉnh kịp thời từ khu kỹ thuật của HLV Mano Polking, cộng với tiếng nói thủ lĩnh trên sân của Quang Hải, giúp đội bóng ngành công an duy trì cấu trúc, hạn chế rủi ro và khai thác khoảnh khắc quyết định.

Khi chân đế tinh thần được củng cố, từng tình huống tranh chấp, bọc lót và phản công đều có ý đồ. Bàn thắng của Alan trở thành điểm neo để CAHN khép lại một ngày thi đấu hiệu quả, đúng theo mô tả của đội trưởng: quả cảm và xứng đáng.