Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2; U16 Việt Nam thua ngược Indonesia; Messi lập cú đúp

(Baonghean.vn) - Tiền vệ Quang Hải được đá chính trong trận Pau FC tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2 2022/2023. U16 Việt Nam để cho U16 Indonesia lội ngược dòng sau khi đã vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Tottenham lên đỉnh bảng, Messi lập cú đúp... là những thông tin thể thao nổi bật trong 24h qua.

Quang Hải đá chính trận đầu tiên ở Ligue 2

Tiền vệ Quang Hải được HLV Tholot điền tên vào đội hình chính của Pau FC trong cuộc tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2 2022/2023.

Vào lúc 0h ngày 7/8, Pau FC có cuộc tiếp đón Dijon ở vòng 2 Ligue 2. Đáng chú ý, trong trận này, HLV Tholot đã xếp Quang Hải trong đội hình xuất phát. Cầu thủ mang áo số 19 thi đấu ở tiền vệ lệch phải trong sơ đồ 4-3-2-1. Quang Hải được tin tưởng thay thế vị trí của Sylvestre. Đây cũng là cầu thủ mà Quang Hải vào sân thay ở phút 60 ở trận gặp Guingamp.

Với sự xuất hiện của Quang Hải, Pau FC được kỳ vọng sẽ có màn thể hiện khởi sắc hơn trận gặp Guingamp. Trước đó, tân binh sinh năm 1997 đã có 30 phút ấn tượng sau khi được tung vào sân trong hiệp 2 ở thất bại 0-4 trước Guingamp. Theo thống kê, Quang Hải được chấm cao điểm nhất trong đội hình của Pau FC.

U16 Việt Nam 1-2 U16 Indonesia: Thua ngược đáng tiếc, chờ vào bán kết

U16 Việt Nam để cho U16 Indonesia lội ngược dòng sau khi đã vươn lên dẫn trước trong hiệp 1. Thất bại này khiến cho U16 Việt Nam phải chờ cục diện bảng C để hy vọng vào bán kết.

U16 Việt Nam đang đứng nhì bảng A với 6 điểm cùng hiệu số +8. Do đội đứng nhì bảng B không thể đạt thành tích kể trên nên U16 Việt Nam sẽ chờ cục diện bảng C, với thành tích đội đứng nhì. Nếu đội đứng thứ 2 bảng C chung cuộc (có thể là Myanmar, Malaysia hay Campuchia) không có được 6 điểm cùng hiệu số +8, U16 Việt Nam sẽ giành quyền vào bán kết.

Kết quả Tottenham 4-1 Southampton: Tottenham thay Arsenal dẫn đầu bảng

Ở trận đấu giữa Tottenham vs Southampton tại vòng 1 Ngoại hạng Anh 2022/23, đội chủ nhà đã ngược dòng để giành chiến thắng với tỷ số 4-1.

Với thắng lợi tưng bừng ở ngày ra quân, Tottenham tạm thời thay Arsenal dẫn đầu trên BXH Ngoại hạng Anh 2022/23 khi có hiệu số tốt hơn. Ở một số trận đấu khác, tân binh Bournemouth gây bất ngờ khi đánh bại Aston Villa 2-0. Đó cũng là kết quả tương tự ở trận Newcastle vs Nottingham Forest còn Leeds thắng Wolves 2-1.

Kết quả Clermont 0-5 PSG: Messi lập cú đúp, PSG đại thắng đất khách

Ở trận đấu giữa Clermont vs PSG tại vòng 1 Ligue 1 2022/23, cú đúp của Lionel Messi đã góp phần giúp đội ĐKVĐ có thắng lợi tưng bừng ngay trên sân đối phương. Thắng trận tưng bừng, PSG tạm dẫn đầu trên BXH Ligue 1 2022/23.

Kết quả Everton 0-1 Chelsea: Jorginho "nhảy chân sáo" ghi bàn, Chelsea giành 3 điểm chật vật

Nhờ pha lập công trên chấm 11m của tiền vệ Jorginho, Chelsea đã đánh bại Everton với tỷ số tối thiểu ở vòng 1 giải Ngoại hạng Anh 2022/23. Đây là trận đấu mà The Blues không thực sự lấn lướt đối thủ.

Chelsea đã khởi đầu mùa giải mới suôn sẻ khi kiếm trọn 3 điểm trên sân của Everton. Tuy nhiên, không thể nói đội bóng của HLV Thomas Tuchel đã đánh bại đối phương theo cách thuyết phục.