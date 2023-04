Quang Hải được báo Thái Lan mách đường về đầu quân 'đại gia' Thai League; Liệu Madam Pang có cho HLV Polking về CLB Công an Hà Nội?

(Baonghean.vn) - Đợt nắng nóng đầu mùa đã khiến nhiều diện tích lúa ở huyện Quế Phong bị thiếu nước. Công ty thuỷ nông cùng với nông dân dùng máy bơm dã chiến, dồn sức chống hạn cứu lúa nhằm giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do hạn gây ra.

Đặng Quang Sơn khai nhận, trong số ma túy thu giữ có gần 100 lọ tinh dầu 3ml in chữ "Royal Series Banana Cheesecake" đối tượng trữ trong phòng trọ là để phân phối cho các đối tượng khách hàng chủ yếu là học sinh với lời quảng cáo "miễn phí ship 24/24".

(Baonghean.vn) - Tối 19/4, huyện Quỳ Hợp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thành lập huyện (19/4/1963-19/4/2023), kỷ niệm ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam, tỉnh Nghệ An năm 2023 và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì.

(Baonghean.vn) - Chỉ trong vòng 4 ngày, Công an huyện Yên Thành (Nghệ An) đã khám phá thành công chuyên án, bắt giữ 02 đối tượng chuyên trộm tài sản trong két sắt tại đền, chùa.

(Baonghean.vn) - Chiều 19/4, Công an tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai đợt cao điểm "70 ngày, đêm" cấp thẻ căn cước công dân gắn chip đối với công dân có hộ khẩu thường trú tỉnh Nghệ An hiện đang cư trú trong và ngoài địa bàn tỉnh.