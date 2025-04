Thể thao Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn trận đối đầu Man United; Bàn thắng ở phút 90+8 giúp Barca sáng cửa vô địch Bayern Munich thanh lý hàng loạt ngôi sao; Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn trận đối đầu Man United; Al-Nassr phá kỷ lục đưa Vinicius về đá cặp Ronaldo; Bàn thắng ở phút 90+8 giúp Barca sáng cửa vô địch... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Bàn thắng ở phút 90+8 giúp Barca sáng cửa vô địch

Đêm 19/4, ở vòng 32 La Liga, Barca bị Celta Vigo dẫn 3-1 nhưng vẫn thắng ngược 4-3 nhờ cú đá phạt đền chuẩn xác của Raphinha ở phút bù giờ cuối.

Trên sân nhà, phút 12, Torres đi bóng xộc thẳng vào trung lộ, trước khi tung cú sút căng từ ngoài vùng cấm, đưa bóng găm vào góc xa khung thành trước sự bất lực của thủ môn. Cựu tiền đạo Man City chạm mốc 10 bàn thắng tại La Liga, điều anh chưa từng làm được trong 3 mùa giải trước đó thi đấu cho đội bóng xứ Catalonia.

Niềm vui của CĐV chủ nhà chỉ kéo dài trong 4 phút. Szczesny lao ra nhưng không thể cản đường căng ngang từ cánh phải của đội khách. Borja Iglesias tận dụng thời cơ để dứt điểm vào lưới trống, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Barca lội ngược dòng siêu kịch tính trước Celta Vigo. Ảnh: FCB

Trong phần còn lại của hiệp một, Barca duy trì tỷ lệ cầm bóng áp đảo (66%).

Khi hiệp hai mới diễn ra được 7 phút, sai số lại xảy ra nơi hàng thủ Barca. Frenkie De Jong phán đoán lỗi, tạo điều kiện để Iglesias thoát xuống, tung cú sút chéo góc hiểm hóc, buộc Szczesny vào lưới nhặt bóng lần thứ 2.

Sau bàn thua, HLV Hansi Flick tung Lamine Yamal vào sân. Tuy nhiên, chính sao trẻ người Tây Ban Nha lại trở thành tác nhân khiến đội chủ nhà nhận bàn thua thứ 3 ở phút 62. Sau đường chuyền lỗi của Yamal, Celta Vigo phản công chỉ bằng một đường phát bóng từ sân nhà. Ở phía trên, Iglesias thoải mái băng xuống, trước khi hoàn tất cú hat-trick.

Kịch tính được đẩy lên cao, khi Barca sớm có bàn rút ngắn tỷ số ở ngay phút 65. Sau một tình huống ban bật ở trung lộ, Olmo tung cú dứt điểm chuẩn xác từ cự ly gần, hạ thủ môn Guaita. Đến phút 69, mành lưới đội khách rung lên lần thứ 3, sau cú đánh đầu cận thành của Raphinha. Yamal chuộc lỗi với đường kiến tạo chuẩn xác từ cánh phải.

Bước ngoặt trận đấu đến ở phút bù giờ 90+7, khi VAR vào cuộc và cho Barca hưởng phạt đền, sau tình huống Olmo bị đẩy ngã trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Raphinha vượt qua áp lực để ghi bàn thắng thứ 15 tại La Liga mùa này, đồng thời ấn định chiến thắng nghẹt thở cho đội chủ sân Lluis Companys.

3 điểm giúp Barca giữ vững ngôi đầu, tạm nới khoảng cách với Real Madrid lên thành 7 điểm nhưng chơi nhiều hơn một trận.

Thắng đậm Becamex Bình Dương, Hà Nội FC áp sát Thép xanh Nam Định

Tối 19/4, hai lượt trận tiếp theo vòng 19 V.League 2024/2025 tiếp tục diễn ra. Trong đó, Becamex Bình Dương có cuộc tiếp đón Hà Nội FC trên sân nhà.

Dù phải làm khách nhưng các cầu thủ Hà Nội FC chủ động triển khai thế trận tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc. Becamex Bình Dương cũng cho thấy bản thân không dễ bị bắt nạt. Đội chủ nhà với lối chơi phòng ngự phản công chặt chẽ đã khiến cho đại diện thủ đô loay hoay trong khoảng 25 phút đầu trận mà không tìm được bàn thắng. Dẫu vậy, trước sức ép quá lớn, hàng phòng ngự của Becamex Bình Dương đã mắc sai lầm.

Phút 30, Daniel Passira có pha di chuyển thông minh để thành công phá bẫy việt vị của đội chủ nhà, trước khi bấm bóng qua đầu thủ môn Minh Toàn, mở tỷ số cho trận đấu.

Tuấn Hải ghi bàn trở lại cho Hà Nội FC. Ảnh: VPF

Bước sang hiệp 2, Hà Nội FC chỉ mất 8 phút để có được bàn thắng nhân đôi cách biệt. Phút 53, Tuấn Hải phối hợp ăn ý với đồng đội trước khi xộc thẳng vòng cấm Bình Dương. Tiền đạo tuyển Việt Nam dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-0 cho đội bóng Thủ đô.

Sau 5 phút tiếp theo, lưới của Becamex Bình Dương rung lên lần thứ 3. Phút 58, Đình Hai có tình huống đột phá hàng thủ đội chủ nhà rồi căng ngang vào trong, Abdurakhmanov trong pha phòng ngự vô tình phá bóng về lưới nhà.

Dẫn trước với cách biệt 3 bàn nhưng Hà Nội FC vẫn chưa dừng lại khi duy trì sức ép lên phần sân của Becamex Bình Dương nhưng không có thêm bàn thắng nào được ghi.

Kết thúc trận đấu với tỷ số 3-0, Hà Nội FC áp sát Thép xanh Nam Định. Ở trận đấu còn lại, Đông Á Thanh Hoá thắng 3-1 trước Thể Công - Viettel.

Bayern Munich thanh lý hàng loạt ngôi sao

Bayern Munich chuẩn bị cuộc cải tổ mạnh tay sau thất bại ở Champions League mùa này.

Sky Sports cho biết, Bayern có kế hoạch ưu tiên xây dựng lại hàng thủ trước thềm mùa giải mới. Dayot Upamecano là gương mặt có thể chia tay sân Allianz Arena. Trung vệ người Pháp chưa đạt thỏa thuận gia hạn với Bayern. "Hùm xám" kỳ vọng thu về 15 triệu euro nếu thanh lý Upamecano.

Đối tác của Upamecano là Kim Min-jae cũng đối diện nguy cơ rời Bayern sau mùa này. Trung vệ người Hàn Quốc bị đánh giá thiếu ổn định và không tạo được lòng tin tại sân Allianz Arena. Bayern sẵn sàng ngồi vào bàn đàm phán nếu có đội muốn chiêu mộ Kim. Trung vệ này được định giá 50 triệu euro và thu hút sự quan tâm của Juventus, Chelsea và Newcastle.

Bayern Munich thanh lý hàng loạt ngôi sao.

Joao Palhinha, tân binh vừa gia nhập Bayern trong kỳ chuyển nhượng mùa hè năm ngoái, có thể phải tìm bến đỗ mới. Cầu thủ 29 tuổi này khiến Bayern tiêu tốn gần 45 triệu euro nhưng có đóng góp ít ỏi. "Hùm xám" muốn bán Palhinha để đón một tiền vệ đẳng cấp hơn.

Hồi tháng 2, tờ Bild đưa tin Bayern xem xét thanh lý 4 gương mặt khác, bao gồm Leon Goretzka, Serge Gnabry, Kingsley Coman và Bryan Zaragoza. Nhóm này có thể giúp CLB thu về gần 100 triệu euro, theo ước tính của Transfermarkt.

Thomas Muller xác nhận rời Bayern Munich vào cuối mùa này. Eric Dier và Leroy Sane, hai cầu thủ hết hạn hợp đồng vào hè tới, nhiều khả năng cũng phải tìm CLB mới.

Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn trận đối đầu Man United

Tiền vệ Quang Hải nguy cơ lỡ hẹn trận so tài với Câu lạc bộ Man United vì vấn đề sức khỏe.

Ở trận đấu với CLB TP. Hồ Chí Minh, tiền vệ Quang Hải chỉ được HLV Polking đưa vào sân ở hiệp 2, về điều này Polking cho rằng: “Tôi không muốn Quang Hải chơi trận đấu này. Tôi muốn cậu ấy được nghỉ ngơi hoàn toàn, giữ cho các trận đấu tiếp theo”.

Quang Hải trả lời phỏng vấn. Ảnh: Hải Hoàng

Quang Hải đã được Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á lựa chọn vào đội hình “Các ngôi sao Đông Nam Á”, chuẩn bị cho trận giao hữu với câu lạc bộ Man United trên sân vận động Bukit Jalil (Malaysia) vào ngày 28/5 cùng với 2 đồng đội ở tuyển Việt Nam là Nguyễn Hoàng Đức và Đỗ Duy Mạnh.

Tuy vậy, HLV Mano Polking tiết lộ rằng: “Ban huấn luyện sẽ phải tính toán lại phương án lực lượng cho giai đoạn quan trọng sắp tới của Câu lạc bộ Công an Hà Nội. Tôi sẽ xem xét tình hình chấn thương của Quang Hải. Nếu mọi thứ không khả quan, có lẽ Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ phải can thiệp vào việc Quang Hải được lựa chọn vào đội tuyển “Các ngôi sao Đông Nam Á” thi đấu giao hữu với Man United”.

Al-Nassr phá kỷ lục đưa Vinicius về đá cặp Ronaldo

Al-Nassr có tham vọng chinh phục mọi danh hiệu lớn bằng cách xây dựng cặp tiền đạo trong mơ Vinicius và Cristiano Ronaldo.

Các nguồn tin từ Tây Ban Nha cho biết, Al-Nassr không ngừng tiếp cận với CLB Real Madrid và cá nhân Vinicius Junior để đàm phán chuyển nhượng.

Vinicius là mục tiêu hàng đầu mà Quỹ đầu tư có chủ quyền Saudi Arabia (PIF) – chủ sở hữu của 4 CLB lớn Al-Nassr, Al-Ittihad, Al-Hilal và Al-Ahli, cũng như Newcastle của Anh – muốn đưa về Saudi Pro League. Đây là một trong những bước đi quan trọng của Saudi Arabia trong việc phát triển bóng đá, thể thao cũng như du lịch.

Sự kết hợp giữa Vinicius với Cristiano Ronaldo sẽ giúp Al-Nassr sở hữu hàng công trong mơ.

Al-Nassr sẵn sàng biến Vinicius thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử. Ảnh: EFE

Al-Nassr chuẩn bị công bố gia hạn hợp đồng với Ronaldo thêm 2 năm. Dù vậy, việc mua Vinicius cho thấy CLB muốn cầu thủ người Brazil kế thừa CR7 trong tương lai. Vinicius được hứa hẹn mức lương 200 triệu euro mỗi năm, trong bản hợp đồng 5 năm.

Al-Nassr có tham vọng bá chủ Saudi Pro League cũng như bóng đá châu Á. Xa hơn là sự xuất hiện ở FIFA Club World Cup. Ngoài ra, để xây dựng bệ phóng cho Ronaldo và Vinicius bùng nổ, Al-Nassr có tham vọng lấy 2 ngôi sao khác của Premier League. Cụ thể, phía đại diện của bóng đá Saudi Arabia đang có mặt tại London để đàm phán mua tiền vệ Moises Caicedo (Chelsea) và trung vệ Gabriel Magalhaes (Arsenal).

Hoàng Anh Gia Lai thất bại, ông Vũ Tiến Thành xúc phạm trọng tài

Thông tin từ sân Pleiku cho hay, ngay sau khi Hoàng Anh Gia Lai thúc thủ 0-1 Hà Tĩnh, HLV Vũ Tiến Thành HLV Vũ Tiến Thành tiến thẳng vào phòng của tổ trọng tài và tỏ ra vô cùng mất bình tĩnh, trước khi buông ra nhiều lời không hay đối với các vua sân cỏ. Thậm chí tới khi lực lượng an ninh đưa ra ngoài, huấn luyện viên đang giữ chức Giám đốc kỹ thuật và một lãnh đạo của đội bóng phố Núi tiếp tục tỏ ra bức xúc với tổ trọng tài.

Phải tới khi Giám sát trận đấu- ông Đỗ Viết Cường can ngăn, cơn bức xúc của ông Vũ Tiến Thành và vị lãnh đạo CLB Hoàng Anh Gia Lai mới tạm lắng xuống và trở về phòng thay đồ của đội nhà.

Được biết, nguyên nhân khiến ông Vũ Tiến Thành nổi giận với các trọng tài xuất phát từ bàn thắng của Minh Vương bên phía Hoàng Anh Gia Lai không được công nhận ở phút 21 của trận đấu. Đây là tình huống mà trợ lý trọng tài Nguyễn Văn Ý phất cờ báo cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai mắc lỗi từ pha tranh chấp của Dụng Quang Nho với Huỳnh Tấn Tài.

HLV Vũ Tiến Thành một lần nữa nổi nóng với trọng tài.

Cụ thể, trọng tài Trần Ngọc Anh đã tham khảo VAR và nhận định, Dụng Quang Nho đã có tác động vào chân trụ của Huỳnh Tấn Tài, trước khi hậu vệ này chuyền bóng về giúp Minh Vương có cơ hội đưa bóng vào lưới Hà Tĩnh. Với nhận định đã có tình huống phạm lỗi trước khi Minh Vương ghi bàn, trọng tài Trần Ngọc Ánh quyết định không công nhận bàn thắng của Hoàng Anh Gia Lai.

Theo thống kê, đây không phải lần đầu Giám đốc kỹ thuật Hoàng Anh Gia Lai Vũ Tiến Thành có phản ứng đối với các trọng tài ở mùa bóng này.

Thúc thủ trước Hà Tĩnh, Hoàng Anh Gia Lai vẫn chưa an toàn trong cuộc chạy trốn suất đá play-off ở mùa giải 2024/25./.