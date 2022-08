Quế Ngọc Hải: ‘Trận đấu với Viettel là trận đấu tôi mong chờ nhất trong mùa giải này’

(Baonghean.vn) - Trận đấu vòng 13 V.League 2022 vào 19h15 tối nay (19/8) sẽ chứng kiến màn đối đầu của Quế Ngọc Hải và đồng đội cũ Viettel. Đội trưởng Sông Lam Nghệ An tỏ ra háo hức và chờ đợi những điều thú vị trong lần tái ngộ này.

Đương kim vô địch V.League không có được sự ổn định trong mùa giải này. Hiện tại, họ chỉ xếp thứ 6 trên bảng xếp hạng Giải Bóng đá Quốc gia 2022. Trong nửa đầu mùa giải, hàng thủ của Viettel chơi khá phập phù, phần lớn vì họ phải chia tay cựu đội trưởng Việt Nam. Tuy vậy, không thể xem thường đối thủ bởi trong tay đội bóng áo lính vẫn sở hữu hàng loạt những ngôi sao hàng đầu của bóng đá Việt Nam như Hoàng Đức, Bùi Tiến Dũng, Nguyên Mạnh, Nhâm Mạnh Dũng...

Đây được dự đoán là trận đấu khó khăn của Quế Ngọc Hải cùng các đồng đội ở Sông Lam Nghệ An. Cuộc tái ngộ này sẽ có rất nhiều điều thú vị khi chứng kiến màn đối đầu của đội trưởng câu lạc bộ xứ Nghệ với những đồng đội đã cùng anh sát cánh đi đến những đỉnh vinh quang.

Quế Ngọc Hải chia sẻ: "Trận đấu với Viettel là trận mà tôi mong chờ nhất trong mùa giải này. Ở Viettel, tôi đã có nhiều kỷ niệm đẹp, đạt được nhiều danh hiệu cùng đội bóng. Cho nên, chắc chắn sẽ có nhiều điều thú vị ở trận đấu thuộc vòng 13 V.League 2022.

Viettel là đội bóng có nhiều cầu thủ chất lượng, đặc biệt là nhiều cầu thủ trẻ. Dù mùa giải này họ chưa lấy lại được những gì tốt nhất do đối mặt với cơn bão chấn thương, đặc biệt vị trí của trung vệ Bùi Tiến Dũng, tuy nhiên, tôi nghĩ lượt về của mùa giải khi có sự trở lại của đội trưởng Viettel cũng như những cầu thủ tốt nhất thì vị trí của họ trên bảng xếp hạng sẽ được cải thiện".

Sự thấu hiểu về lối chơi cũng như con người ở đội bóng cũ Viettel, sẽ giúp Quế Ngọc Hải đưa ra những gợi ý về đấu pháp, có lợi cho ban huấn luyện của Sông Lam Nghệ An.

Đội trưởng câu lạc bộ xứ Nghệ chia sẻ: "Tôi sẽ chia sẻ với đồng đội ở Sông Lam Nghệ An những gì mình biết về các cá nhân của Viettel, khi đã cùng họ tập luyện và thi đấu một thời gian dài. Từ đó, chúng tôi sẽ có những đấu pháp tốt nhất để hạn chế sức mạnh của họ.

Ở Viettel có nhiều cá nhân xuất sắc, từ cầu thủ ở đội hình chính đến những người dự bị. Theo tôi đánh giá, Viettel là đội bóng có chiều sâu, gồm những cầu thủ nổi bật như Hoàng Đức, Geovane. Ngoài ra còn Khắc Ngọc, hoặc các cầu thủ trẻ như Nhâm Mạnh Dũng, Thanh Bình hay Hoàng Hùng đang tiến bộ từng ngày. Tuy nhiên, sức mạnh lớn nhất của đội bóng áo lính vẫn là tinh thần đoàn kết".

"Nhưng trước mỗi trận đấu, đội bóng nào cũng đều mong muốn có điểm và Sông Lam Nghệ An cũng không ngoại lệ. Tôi mong sẽ có đông đảo khán giả đến sân Hàng Đẫy để tiếp lửa cho hai đội. Chúng tôi sẽ chơi một trận đấu đẹp, hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ" - Quế Ngọc Hải khẳng định.

Kết thúc lượt đi, Sông Lam Nghệ An đã để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả. Họ đã thể hiện được bản sắc riêng có của đội bóng giàu truyền thống. Ngoài ra, đội chủ sân Vinh còn cho thấy được lối chơi khoa học, mang nhiều nét hiện đại, có tính đột biến cao. Tuy nhiên, chặng đường để hoàn thành được mục tiêu mà đội bóng xứ Nghệ đề ra từ đầu giải vẫn còn rất nhiều gian truân. Cần đến sự nỗ lực hơn nữa từ ban huấn luyện và tất cả các cầu thủ của Sông Lam Nghệ An.

"Vị trí hiện tại của Sông Lam Nghệ An ghi nhận sự nỗ lực rất lớn của cả tập thể đội bóng. Thời điểm đầu mùa giải cũng là lúc câu lạc bộ xứ Nghệ chuyển giao. Cũng lúc này, đội bóng có nhiều cầu thủ trẻ 18, 19 tuổi được đôn lên đội 1. Tôi nghĩ nhiều người sẽ bất ngờ với vị trí hiện tại mà Sông Lam Nghệ An đang có được. Nhưng với vị trí này ở lượt đi cũng chưa nói lên được điều gì khi kết thúc mùa giải. Tôi tự hào về những đồng đội trẻ của mình, họ đã nỗ lực rất nhiều, tiến bộ từng ngày để đáp ứng chuyên môn của ban huấn luyện"- Đội trưởng Sông Lam Nghệ An bộc bạch.