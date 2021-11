Quế Phong hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021

Tham dự bế mạc có các đồng chí: Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh; Đại tá Đinh Bạt Văn - Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Tiểu ban văn kiện và nội dung thực binh, Tổng đạo diễn.

Mặc dù triển khai nhiệm vụ diễn tập khu vực phòng thủ huyện năm 2021 trong điều kiện tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp song cấp ủy, chính quyền đã tập trung khắc phục khó khăn; lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai làm tốt mọi công tác chuẩn bị diễn tập.

Các phòng, ban, ngành cấp huyện đã bám sát theo hướng dẫn chỉ đạo của cơ quan cấp trên, làm tốt công tác chuẩn bị, bảo đảm đầy đủ các mặt, đáp ứng yêu cầu cho nhiệm vụ diễn tập. Tổ chức thực binh Đồn Biên phòng phối hợp với lực lượng Dân quân đánh địch xâm nhập biên giới. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong năm 2021 đã thực hiện đúng ý định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra và hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo đảm an toàn về mọi mặt. Diễn tập khu vực phòng thủ huyện Quế Phong đạt đơn vị giỏi.

Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Chỉ đạo, đạo diễn diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chỉ đạo diễn tập phòng thủ huyện Quế Phong. Ảnh: Trọng Kiên

Phát biểu tại bế mạc, Thượng tá Phan Đại Nghĩa - Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh nhấn mạnh: Quế Phong là huyện miền núi nằm ở phía Tây tỉnh Nghệ An, có vị trí chiến lược quan trọng, để tiếp tục xây dựng và hoạt động khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc, thời gian tới đề nghị cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính trị huyện Quế Phong tổ chức thực hiện nghiêm túc Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ “Về tiếp tục chỉ đạo xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới” và 5 nội dung xây dựng cơ sở an toàn làm chủ; duy trì nghiêm túc chế độ giao ban cụm, kịp thời chỉ đạo các địa bàn giữ vững ổn định đời sống nhân dân, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng thế trận lòng dân ở cơ sở; phát hiện, phối hợp xử lý dứt điểm nảy sinh ở cơ sở không để điểm nóng, phức tạp xảy ra.

Đồng thời, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị của Ban Bí thư, Đề án của Tỉnh ủy “Về tăng cường công tác vận động đồng bào dân tộc thiểu số”, gắn với việc triển khai thực hiện nghị quyết của cấp ủy các cấp. Lực lượng Quân sự, Công an, Biên phòng thực hiện nghiêm Nghị định của Chính phủ về phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; Quy chế của UBND tỉnh về việc phối hợp giữa 3 lực lượng” (Quân sự, Công an, Biên phòng).