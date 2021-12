Quế Phong quyết liệt xử lý vấn đề chợ tạm gây ách tắc giao thông

Chợ cóc, chợ tạm hình thành trước dãy ki ốt của Trung tâm thương mại Quế Phong. Ảnh: Tiến Đông

Trước đó, vào ngày 29/12/2021 Báo Nghệ An đăng bài "Quế Phong: Dự án Trung tâm thương mại 7 tầng "biến" thành quầy, ốt nhếch nhác" , phản ánh tình trạng Công ty CP Thương mại miền núi Nghệ An, được phê duyệt quy hoạch xây dựng khu trung tâm thương mại Quế Phong ngay bên cạnh Công viên văn hóa huyện Quế Phong, gồm cây xăng dầu, siêu thị, khách sạn với chiều cao 7 tầng. Thế nhưng, thay vì thực hiện đúng như quy hoạch được phê duyệt, Công ty CP Thương mại miền núi Nghệ An đã xây dựng các quầy, ốt dọc Quốc lộ 16 và con đường dẫn vào bản Cỏ Nong (thị trấn Kim Sơn), kéo theo nhiều người dân đến kinh doanh, buôn bán, tạo thành chợ cóc, chợ tạm gây ảnh hưởng đến trật tự giao thông, vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Sau khi báo phản ánh, lãnh đạo huyện Quế Phong đã chỉ đạo các phòng, ban và UBND thị trấn Kim Sơn quyết liệt ra quân lập lại trật tự, sớm vận động bà con tiểu thương chuyển đến kinh doanh tại chợ mới.