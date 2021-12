Quế Phong: Tấp nập mua bán cạnh biển cấm họp chợ

Theo ghi nhận của phóng viên vào sáng nay (14/12/2021), hoạt động buôn bán tại khu vực này diễn ra rất sôi động. Tiểu thương ngồi thành hàng dài, bày bán đủ loại hàng hóa từ rau, củ, quả đến gia cầm, thủy sản trông rất nhếch nhác. Vào giờ cao điểm tuyến đường này thường xuyên bị ùn tắc do người dân dừng xe vô tội vạ để mua bán hàng hóa.

Bên cạnh Công viên văn hóa huyện Quế Phong lâu nay xảy ra tình trạng tiểu thương bày quầy hàng kinh doanh buôn bán lấn chiếm cả lòng đường, vỉa hè, làm ảnh hưởng đến môi trường, mỹ quan đô thị. Thậm chí các quầy hàng còn "quây" cả lối vào Trường Mầm non thị trấn Kim Sơn (điểm trường Nam Sơn), gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc dạy và học của nhà trường.

Cô Đậu Thị Nguyệt - Hiệu trưởng Trường Mầm non thị trấn Kim Sơn cho biết: Hoạt động kinh doanh buôn bán của người dân, các hộ tiểu thương đã diễn ra khá lâu rồi, nhà trường cũng đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương và các ban, ngành nhưng vẫn chưa giải quyết dứt điểm. Vấn đề này không chỉ ảnh hưởng đến cảnh quan của nhà trường mà còn ảnh hưởng đến việc dạy và học, nhất là những thời điểm nhà trường học tập trung.

Việc buôn bán đã làm ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của Trường Mầm non thị trấn Kim Sơn (điểm trường Nam Sơn). Ảnh: Quang An

Xe cộ được dựng tràn lan trên vỉa hè trước công viên văn hóa. Ảnh: Tiến Đông

Theo tìm hiểu của chúng tôi, trước đây Công ty CP Thương mại miền núi Nghệ An (đơn vị quản lý Trung tâm thương mại Quế Phong), được UBND tỉnh thông qua quy hoạch xây dựng một trung tâm thương mại hiện đại, cao tầng, thế nhưng đơn vị này đã không thực hiện đúng theo quy hoạch mà xây thành nhiều ki ốt nhỏ cho người dân thuê, nhất là phía tuyến đường dẫn vào Trường Mầm non thị trấn Kim Sơn . Vì thế, nhiều hộ tiểu thương đã dựa vào hợp đồng này để "bám trụ" tại địa điểm kinh doanh này. Trong quá trình kinh doanh buôn bán đã xuất hiện thêm nhiều người dân đến tạo thành chợ tự phát, khiến việc lập lại trật tự của chính quyền địa phương nhiều lần không thực hiện được.

Ông Hoàng Trung Cường - Chủ tịch UBND thị trấn Kim Sơn cho biết: Thị trấn đã nhiều lần ban hành văn bản, kế hoạch để giải tỏa chợ tự phát, giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, vỉa hè, tuy nhiên do các hộ dân đưa ra lý do đang còn hợp đồng với Trung tâm thương mại Quế Phong nên không thể xử lý dứt điểm được.