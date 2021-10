Quốc đảo 'miễn nhiễm với Covid-19' có 99% người trên 12 tuổi tiêm đủ liều vaccine

Theo Reuters, Palau vừa trở thành quốc gia có tỷ lệ dân số được tiêm chủng cao nhất thế giới. Liên đoàn Chữ thập đỏ Quốc tế (IFRC) cho biết 16.152 người ở nước này đã được tiêm hai mũi vaccine.



Giới chức Palau từng tuyên bố đất nước của họ “miễn nhiễm với Covid-19”. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), Palau chưa ghi nhận ca mắc Covid-19 nào trong nước. Một số F0 rải rác được phát hiện vào tháng 5 (1 người) và tháng 8 (2 người) nhưng đều là du khách nhập cảnh, không lây nhiễm thứ phát ra cộng đồng.

Palau hiện là một trong số 14 quốc gia hiếm hoi trên thế giới chưa từng ghi nhận bất cứ ca nhiễm nào trong cộng đồng.

Người dân Palau được tiêm vaccine Covid-19 từ đầu năm 2021. Ảnh:IFRC

Palau là quốc gia nhỏ bé ở Thái Bình Dương với diện tích 459 km2 và hơn 18.000 dân. Chiến lược giúp Palau vắng bóng Covid-19 là quyết định táo bạo nhưng cũng mạo hiểm từ người đứng đầu.

Tháng 3, dịch Covid-19 bắt đầu lan từ châu Á sang các quốc gia lân cận. Ngay thời điểm đó, Tổng thống Tommy Remengesau của Cộng hòa Palau đã đóng cửa biên giới, cấm nhập cảnh từ các quốc gia khác. Điều này là quyết định khó khăn trong thời điểm đó bởi Palau có doanh thu, lợi nhuận phụ thuộc phần lớn vào nguồn du khách nước ngoài.

Khi châu Âu, Á và Mỹ Latin hứng chịu những cú giáng mạnh từ Covid-19, Palau vẫn kiên định với lựa chọn của mình. Quốc đảo này nằm trong phạm vi 1.000-1.500 km với các nước láng giềng như Indonesia, Philippines và vùng lãnh thổ Guam của Mỹ.

Với tỷ lệ tiêm chủng vượt trội, Palau đang dẫn đầu trong số 500 hòn đảo ở phía Tây Thái Bình Dương. Các quốc gia Thái Bình Dương khác cũng đang đứng trong top đầu về tiêm chủng của thế giới là quần đảo Cook (dân số 17.000) với 96% người tiêm đủ hai liều. Trong khi đó, tỷ lệ người tiêm ít nhất một liều vaccine Covid-19 ở Fiji (dân số 896.000) là 96%.

Trái ngược với quốc đảo này, một số đất nước khác trong khu vực triển khai vaccine Covid-19 khá chậm chạp do hạn chế về nguồn cung và người dân chần chừ. IFRC cho biết chưa tới 10% dân số quần đảo Solomon và Kiribati được tiêm chủng. Solomon hiện có 650.000 dân, trong khi con số này của Kiribati là 119.000.

Theo số liệu của Our World in Data, tại Papua New Guinea chưa đến 1% dân số được tiêm chủng đầy đủ.