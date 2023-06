Quốc hội hoàn thành phiên chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 5

(Baonghean.vn) - Kỳ thi này tiếp tục quy tụ những học sinh xuất sắc của tỉnh Nghệ An như các năm trước. Các thí sinh sẽ tranh tài để trúng tuyển vào 11 lớp chuyên với hơn 400 chỉ tiêu.

(Baonghean.vn) - Sáng 8/6, Ban Tổ chức Giải Bóng đá Thiếu niên – Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An lần thứ 25, năm 2023 tiến hành công tác kiểm tra nhân sự đối với 28 đội bóng tham dự.

(Baonghean.vn) - Đây là năm đầu tiên Nghệ An cho phép các thí sinh được đổi nguyện vọng sau khi hoàn thành kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Tuy nhiên, dù cơ bản đã tính được điểm thi thì phụ huynh, học sinh vẫn gặp những khó khăn...

(Baonghean.vn) - Trước tình trạng mất điện do sự cố và cắt điện luân phiên những ngày qua, các chủ trại gà trên địa bàn Nghệ An lo gà bị chết do sốc nhiệt. Họ đã lên phương án đối phó, đầu tư hàng chục triệu đồng nâng cấp máy phát điện công suất lớn.