Quốc hội kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết liên quan Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng

Để hoàn chỉnh các hạng mục của dự án, diện tích phải GPMB trên địa bàn Nghệ An dự kiến khoảng 526 ha, hiện đang tiến hành trích đo, trích lục và chờ đợi nguồn kinh phí được bổ sung để tiến hành GPMB.

Đối với công tác xây dựng các khu Tái định cư, Ban dự án đã giao huyện Quỳ Châu làm chủ đầu tư. Hiện nay, UBND huyện Quỳ Châu đang triển khai xây dựng 02 khu tái định cư xen giắm trên địa bàn xã Châu Bình.

Đảm bảo tiến độ triển khai

Để đảm bảo tiến độ dự án, đối với công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng , UBND tỉnh Nghệ An đã tiến hành các thủ tục để chuyển đổi. Với kế hoạch sử dụng đất rừng sản xuất năm 2020 của tỉnh Nghệ An là 262,23 ha (thiếu 70,16 ha so với diện tích rừng sản xuất đề nghị chuyển đổi), UBND tỉnh Nghệ An đã có các quyết định bổ sung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của các huyện Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Nghĩa Đàn.