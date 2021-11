Quốc hội thảo luận về kinh tế-xã hội, ngân sách Nhà nước, công tác phòng, chống dịch Covid-19

Tình hình thực hiện ngân sách Nhà nước năm 2021, dự toán ngân sách Nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2022 và kế hoạch tài chính - ngân sách Nhà nước 3 năm 2022-2024 (trong đó có việc bổ sung dự toán thu, chi vốn viện trợ nước ngoài năm 2021 của tỉnh Quảng Nam; lùi thời điểm cải cách chính sách tiền lương). Dự kiến thành viên Chính phủ sẽ phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Trước đó, ngày 8/11/2021, Quốc hội bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của đợt họp thứ 2 theo hình thức tập trung tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Quốc hội đã dành cả ngày để thảo luận về các nội dung trên với 60 ý kiến phát biểu của các đại biểu Quốc hội, trong đó, đa số ý kiến tán thành với báo cáo của Chính phủ, báo cáo thẩm tra của các Ủy ban của Quốc hội. Bên cạnh đó, các đại biểu cũng tập trung cho ý kiến về những nội dung cụ thể.

Các đại biểu cũng dành nhiều ý kiến bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo; bình đẳng giới; y tế, bảo vệ và chăm sóc sức khỏe Nhân dân; lao động, việc làm, thu nhập; công tác dân tộc; giáo dục - đào tạo; khoa học, công nghệ, chuyển đổi số; quản lý tài nguyên, đất đai, quy hoạch, phát triển đô thị; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; ứng dụng khoa học công nghệ; nguồn nhân lực; phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội;...

Về báo cáo về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV, các ý kiến đại biểu tập trung phân tích, đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ tồn tại, hạn chế và đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch đối với các lĩnh vực cụ thể như: công tác chỉ đạo, điều hành, ban hành văn bản, trong đó, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp và cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch Covid-19 và việc phân cấp trong công tác phòng, chống dịch Covid-19; công tác y tế (nhân lực, y tế cơ sở, vắc-xin, tiêm vắc-xin phòng Covid - 19, hệ thống điều trị, tăng cường năng lực cấp cứu và điều trị cho các bệnh nhân mắc Covid-19...).

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An khóa XV gồm 13 đại biểu do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội, Hà Nội sáng 9/11. Ảnh: Quang Khánh

Nhiều ý kiến cũng thảo luận, phân tích, đánh giá về tác động của dịch Covid-19 đến các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; các giải pháp của Trung ương và địa phương để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19; bảo đảm an sinh xã hội, việc làm, chăm lo sức khỏe và đời sống Nhân dân; truyền thông tạo sự đồng thuận trong Nhân dân; xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch; công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, kiểm toán, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực trong công tác đầu tư, mua sắm chi phí cho phòng, chống dịch và các gói an sinh xã hội; thẩm quyền ban hành các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; các chế độ, chính sách đối với lực lượng y tế tuyến đầu chống dịch; …