Thời sự Quốc hội tiến hành thảo luận về Luật Hoạt động giám sát và tiến hành công tác nhân sự Ngày 24/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV làm việc tại hội trường, thảo luận một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân (sửa đổi), đồng thời tiến hành công tác nhân sự.

Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì.

Quang cảnh phiên làm việc sáng 24/10 tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội. Ảnh: Nam An

Phiên thảo luận diễn ra ngay sau khi Quốc hội nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật do Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dưới sự điều hành của Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội.

Theo báo cáo, dự thảo Luật được bố cục gồm 5 chương, 45 điều, giảm 46 điều so với Luật hiện hành. Việc soạn thảo lần này tập trung bổ sung, làm rõ tính chất hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND như một phương thức kiểm soát quyền lực Nhà nước, đồng thời xác định rõ mục tiêu của hoạt động giám sát là góp phần hoàn thiện chính sách, pháp luật; quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và địa phương; bảo đảm kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả hoạt động của bộ máy Nhà nước.

Thượng tướng Trần Quang Phương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội điều hành phiên làm việc. Ảnh: Nam An

Về nguyên tắc hoạt động giám sát, dự thảo Luật kế thừa các nguyên tắc đã được quy định tại Luật hiện hành, đồng thời tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để bổ sung 3 nguyên tắc mới, gồm: Bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của Đảng Cộng sản Việt Nam; giám sát toàn diện nhưng có trọng tâm, trọng điểm, bám sát thực tiễn; gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động giám sát với việc hoàn thiện chính sách, pháp luật, cùng việc quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và của địa phương.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An và các đại biểu dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 24/10. Ảnh: Nam An

Đối với thẩm quyền giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật hiện hành quy định theo hướng chung, chưa xác định rõ đối tượng chịu giám sát và phạm vi giám sát, dẫn đến chồng chéo và giảm hiệu quả trong thực tiễn. Để khắc phục hạn chế này, đồng thời thực hiện chủ trương tăng cường phân cấp, phân quyền, dự thảo luật được chỉnh lý theo hướng phân định rõ phạm vi giám sát theo từng cấp hành chính.

Theo đó, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội sẽ thường xuyên giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền ở Trung ương.

Các ĐBQH dự họp tại Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội sáng 24/10. Ảnh: Nam An

Tương ứng, HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cấp tỉnh giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật ở cấp tỉnh; HĐND, Thường trực HĐND và các Ban của HĐND cấp xã giám sát hoạt động và văn bản quy phạm pháp luật ở cấp xã.

Trường hợp cần thiết do yêu cầu của thực tiễn, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội hoặc các cơ quan của Quốc hội có thể tiến hành giám sát hoạt động của các chủ thể khác ở Trung ương và địa phương; tương tự, HĐND và các cơ quan của HĐND cấp tỉnh có thể giám sát những chủ thể khác trên địa bàn khi cần thiết…

Các đại biểu Quốc hội đoàn Nghệ An bên lề phiên làm việc sáng 24/10. Ảnh: Nam An

Chiều cùng ngày, Quốc hội họp riêng để tiến hành công tác nhân sự theo chương trình làm việc.