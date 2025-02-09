Xã hội Quốc khánh 2/9 trong trái tim người dân xứ Nghệ Dù xuất thân, ngành nghề hay độ tuổi khác nhau, mỗi người dân xứ Nghệ đều mang trong mình niềm tự hào và tình yêu sâu sắc với quê hương. Tình cảm thiêng liêng ấy càng trở nên mãnh liệt khi đất nước bước vào ngày lễ trọng đại: kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 – 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2025).

Nhân ý nghĩa đó, Báo và phát thanh, truyền hình Nghệ An đã ghi lại những tâm tư, chia sẻ giản dị nhưng đầy cảm xúc của người dân trong ngày Quốc khánh.

Thương binh Phạm Trọng Song (SN 1956) - Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Chân dung thương binh Phạm Trọng Song. Ảnh: NVCC

Được có mặt trong đại lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, được ngồi dưới lá cờ đỏ sao vàng tung bay ở Quảng trường Ba Đình lịch sử, tôi thật sự xúc động và tự hào. Đây là vinh dự lớn lao 80 năm mới có một lần mà tôi không bao giờ quên. Chúng tôi – những thương binh – đã được Đảng, Nhà nước quan tâm, chăm sóc tận tình: từ quân trang may đo chỉnh tề, những bữa ăn chu đáo, thuốc men đầy đủ. Sự trân trọng ấy làm chúng tôi thấy ấm lòng, thấy công sức và máu xương của mình trong những năm tháng chiến tranh đã được Tổ quốc ghi nhận.

Hạnh phúc cho mình, tôi càng thương những người đồng đội đã ngã xuống hy sinh, họ không có cơ hội được nhìn thấy vẻ đẹp hòa bình của đất nước hôm nay.

Công lao giữ nước là của cả một thế hệ. Thế hệ chúng tôi đã làm tròn bổn phận. Giờ đây, điều mong mỏi lớn nhất là thế hệ trẻ hãy tiếp tục con đường ấy: học tập, rèn luyện, xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, giữ vững nền hòa bình cha ông đã đánh đổi bằng xương máu. Tương lai thuộc về các cháu – những người sẽ đưa Việt Nam vươn lên, sánh vai cùng bạn bè năm châu.

Ngư dân Nguyễn Văn Chương (SN 1965) – Tổ trưởng Tổ tàu thuyền phường Nghi Hải

Ngư dân Nguyễn Văn Chương (giữa ảnh). Ảnh: Thanh Quỳnh

40 năm bám biển, mỗi chuyến ra khơi đối với chúng tôi đều là một hải trình đặc biệt. Nhưng khi bước vào khoảng thời gian trước thềm Quốc khánh, trong lòng tôi và các thuyền viên lại có thêm nhiều cung bậc cảm xúc. Chúng tôi cẩn thận treo cờ Tổ quốc ở vị trí trang trọng nhất của con thuyền. Lâu nay, đó là nét văn hóa truyền thống của ngư dân, nhưng khi Quốc khánh đến, lá cờ dường như trở nên đặc biệt hơn, gợi nhắc về tình yêu quê hương và niềm tự hào dân tộc.

Có những năm vào dịp Quốc khánh, chúng tôi ra khơi và đón ngày lễ ngay trên thuyền. Khi bật chiếc radio và nghe tiếng Quốc ca vang lên giữa sóng biển, anh em ngơi tay, lắng nghe trong im lặng. Chính giây phút ấy, niềm tự hào dân tộc đều lan tỏa mạnh mẽ trong lòng mỗi người, như một điểm tựa vững chắc giữa biển cả bão tố.

Những khoảnh khắc đón Tết độc lập giữa biển khơi ấy là kỷ niệm khó quên của nhiều ngư dân. Và cũng chính những giây phút ấy đã nhắc nhở chúng tôi về giá trị của tự do, hòa bình, về trách nhiệm, tình yêu quê hương và giá trị thiêng liêng của mỗi chuyến vươn khơi bám biển.

Quản đốc Nguyễn Thị Yến (SN 1985) - Công ty TNHH MLB Tenergy (xã Yên Thành)

Chân dung chị Nguyễn Thị Yến. Ảnh: Diệp Thanh

Nhớ hồi xưa thiếu thốn, lễ, Tết mấy nhà chia nhau miếng thịt đã quý lắm rồi. Còn bây giờ, người lao động như ở công ty tôi, đi làm không chỉ có lương, có thưởng, mà 1 năm còn có 12 ngày nghỉ hưởng nguyên lương, Tết độc lập năm nay còn có quà của Đảng và Chính phủ. Trong lao động, không chỉ có tổ chức công đoàn chăm lo, chúng tôi cũng được lãnh đạo công ty quan tâm đến sức khỏe tinh thần, thể chất, ổn định công việc, chi trả lương đúng hẹn, nâng lương cao hơn mức quy định của Nhà nước... Thật lòng mà nói, với những điều trên, chúng tôi không mong cầu gì hơn nữa.

Là một doanh nghiệp FDI có vốn đầu tư từ Nhật Bản, lãnh đạo công ty luôn đánh giá cao tinh thần đoàn kết của người Việt Nam nói chung và công nhân Nghệ An nói riêng. Họ khẳng định rằng, đoàn kết chính là sức mạnh giúp Việt Nam chiến thắng kẻ thù, vượt qua khó khăn, gặt hái thành tựu. Chính vì muốn phát huy sức mạnh đoàn kết đó, lãnh đạo công ty đã tạo điều kiện cho chúng tôi tham gia nhiều hoạt động tập thể, nhiều cuộc thi, ủng hộ chúng tôi thể hiện lòng yêu nước.

Hòa chung không khí cả nước mừng 80 năm ngày Quốc khánh, là một công nhân, tôi thấy lòng mình rạo rực lắm. Tôi cảm nhận rõ sức mạnh đoàn kết từ trong nhà máy đến ngoài cộng đồng. Thật hạnh phúc khi sức mạnh đó có sự đóng góp, dù là nhỏ bé từ những công nhân như chúng tôi.

Hoàng Anh Tuấn (SN 2009) - Học sinh Lớp 11 Trường THPT chuyên Phan Bội Châu.

Chân dung Hoàng Anh Tuấn. Ảnh: NVCC

Em chưa từng được sống trong thời khắc 1945 lịch sử, nhưng qua sách, qua phim tư liệu, em hiểu được sự thiêng liêng của khoảnh khắc ấy. Dù không tận mắt chứng kiến, tình yêu quê hương trong em vẫn âm thầm lớn lên, được nuôi dưỡng qua lời dạy của ông bà, cha mẹ, thầy cô. Thế hệ trẻ hôm nay may mắn không phải sống trong bom đạn, nhưng những câu chuyện về các anh hùng đã tiếp thêm cho chúng em ý chí. Dù không cùng thời, không cùng hoàn cảnh, nhưng tất cả đều chung một mục tiêu: xây dựng một Việt Nam độc lập, hòa bình, hạnh phúc.

Với em, ngày 2/9 không chỉ là một ngày lễ, nó còn là lời nhắc nhở phải sống có trách nhiệm, phải học tập thật tốt để sau này góp sức cho quê hương. Cũng chính vì suy nghĩ đó nên bên cạnh nỗ lực học tập, em đang cùng bạn bè sáng lập một dự án du lịch cho Nghệ An, mong muốn được giới thiệu vẻ đẹp quê hương đến với nhiều người hơn.

Em nghĩ rằng, nếu mỗi người trẻ đều nuôi cho mình một ước mơ, một hành động cụ thể, thì đất nước mình sẽ có thêm nhiều “ngọn lửa” mới. Và khi nhìn lên lá cờ đỏ sao vàng trong ngày Tết Độc lập, hàng triệu ngọn lửa ấy sẽ hòa làm một, soi sáng tương lai Việt Nam.

Doanh nhân Nguyễn Văn Dũng (SN 1986) - Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Nghệ An.

Anh Nguyễn Văn Dũng trong lễ vinh danh tập thể cá nhân xuất sắc trong hoạt động kinh doanh. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày này, tôi và công ty may mắn được tham gia vào một số công trình phục vụ dịp lễ trọng đại Quốc khánh 2/9 của đất nước như cung cấp hệ thống màn hình LED, âm thanh, ánh sáng tại Quảng trường Hồ Chí Minh (Nghệ An) đến các màn hình công nghệ 3D tại Bình Dương, Hà Nội, Hải Phòng…

Với tôi, những công trình này không chỉ là sản phẩm kỹ thuật hay thương mại mà là dịp để bản thân cùng các đồng nghiệp góp phần tạo nên những không gian văn hóa – nghệ thuật đặc sắc, nơi người dân cùng chia sẻ niềm vui, sự hân hoan và tinh thần đoàn kết dân tộc. Dịp Quốc khánh nhắc nhở tôi về hành trình khởi nghiệp, về những thử thách từng trải qua, nhưng cũng là cơ hội để nhận ra rằng mỗi đóng góp – dù nhỏ hay lớn – đều có thể lan tỏa niềm vui, tinh thần đoàn kết và tự hào dân tộc đến cộng đồng.

Tình yêu đất nước cũng là động lực để công ty chúng tôi và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh duy trì các hoạt động thiện nguyện, hướng về những vùng đất khó của tỉnh, đặc biệt là các chương trình hỗ trợ bà con sau bão số 3. Mỗi đóng góp, dù nhỏ, đều góp phần lan tỏa niềm vui và sự sẻ chia, để niềm vui Quốc khánh không chỉ hiện diện trong các lễ hội mà còn lan tỏa sâu rộng trong đời sống cộng đồng.

Kiều bào Phạm Đình Thương (SN 1985) - Phó Chủ tịch Liên hiệp Hội người Việt Nam tại Nhật Bản.

Anh Phạm Đình Thương cùng các con về thăm quê Bác. Ảnh: NVCC

Trong những ngày cả nước rợp cờ hoa mừng 80 năm Quốc khánh 2/9, từ Nhật Bản xa xôi, tôi thật sự xúc động và tự hào khi nhớ về Tết Độc lập - ngày hội lớn của dân tộc.

Quốc khánh 2/9 không chỉ là một mốc son trong lịch sử, mà còn là “sợi dây thiêng liêng” gắn kết những người con Việt Nam dù ở bất cứ nơi đâu. Hình ảnh quê hương, lá cờ đỏ sao vàng và lời Bác Hồ đọc Tuyên ngôn độc lập là nguồn năng lượng để tôi thêm vững tin, thêm quyết tâm cống hiến dù đang ở xa Tổ quốc. Đó cũng là lý do tôi khởi xướng nhiều hoạt động thiện nguyện thông qua Quỹ Tấm lòng vàng SUNSHINE, hỗ trợ học sinh vùng lũ, đồng hành cùng bà con khó khăn, góp phần lan tỏa tinh thần “tương thân tương ái” của người Việt…

Đồng thời, đặc biệt quan tâm trong giáo dục con cái để các cháu thấm nhuần tinh thần dân tộc. Dù ở bất cứ đâu, mỗi người Việt đều mang trong tim một Tổ quốc, Tết Độc lập là ngày để nhắc nhở bản thân sống xứng đáng hơn với hai tiếng Việt Nam.

Dương Thị Liên (SN 1989, xóm Tân Sơn, xã Văn Hiến) – Điển hình sản xuất, kinh doanh giỏi phụ nữ Nghệ An.

Chị Dương Thị Liên (thứ 2 từ phải sang) tại mô hình nông nghiệp công nghệ cao của mình. Ảnh: Thanh Quỳnh

Những ngày này, mảnh đất Hiến Sơn như rộn ràng hơn hẳn. Người dân hân hoan chào mừng Quốc khánh 2/9, từng mái nhà, từng con đường đều ngập tràn sắc màu rực rỡ. Các vườn rau, trang trại cũng nỗ lực cung cấp, trưng bày các nông sản tươi – sạch, vừa phục vụ nhu cầu của cộng đồng, vừa mang đến niềm vui và sự ấm áp nơi địa phương mình sinh sống.

Ngày Quốc khánh không chỉ nhắc nhở chúng tôi về những trang sử hào hùng của dân tộc, mà còn là dịp để chúng tôi nhìn lại nỗ lực của bản thân. Với người nông dân thời đại mới, việc sản xuất, kinh doanh không chỉ dừng lại ở hình thái tự cung tự cấp, mà còn là cơ hội để tạo ra sản phẩm chất lượng, phục vụ cộng đồng, góp phần xây dựng nông thôn mới và mang lại giá trị kinh tế bền vững.

Chính điều đó đã tiếp thêm động lực để tôi từng bước xây dựng trang trại công nghệ cao rộng 6.900m², áp dụng các kỹ thuật hiện đại để có được sản phẩm đạt tiêu chuẩn VietGAP (năm 2023) và OCOP 3 sao (năm 2025). Thành quả ấy là niềm tự hào nhỏ bé của bản thân tôi và gia đình để được góp sức mình vào sự phát triển chung của ngành nông nghiệp địa phương.

Tôi tin rằng, tình yêu nước của người nông dân được thể hiện rõ nét trong những nỗ lực lao động và hoạt động sản xuất hằng ngày. Trong thời gian tới, cùng với những người nông dân địa phương, chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng quy mô và nâng cao chất lượng các mô hình sản xuất, mang đến những sản phẩm sạch, an toàn cho cộng đồng, đồng thời góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển bền vững.