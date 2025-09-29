Kinh tế Quốc lộ 48 có 8 điểm ngập sâu, 9 điểm sạt lở nguy hiểm Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, trên tuyến Quốc lộ 48 đã xảy ra hàng loạt điểm ngập sâu và sạt lở núi, gây ách tắc giao thông nghiêm trọng.

Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu đã bị ngập sâu. Ảnh: C.T.V

Theo báo cáo từ Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An - đơn vị trực tiếp quản lý tuyến đường này, tính đến 14h chiều nay (29/9), toàn tuyến đã ghi nhận 8 điểm ngập nước và 9 điểm sạt lở đất, đá, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Đơn vị quản lý giao thông đã lập chốt và canh gác không cho phương tiện lưu thông trên Quốc lộ 48 đoạn qua xã Quỳ Châu. Ảnh: C.T.V

Các điểm ngập sâu từ 40 cm đến 1,5m, chủ yếu nằm tại các vị trí: Km23+100 - Km23+300 (xã Đông Hiếu), Km68+300 - Km69+200 và Km72+700 (xã Châu Bình), Km90+500, Km91+400, Km94+000 - Km94+100 (xã Quỳ Châu), cùng với Km99+000 - Km103+000 và Km106+000 (xã Châu Tiến). Nhiều khu vực bị chia cắt, phương tiện không thể lưu thông.

Một đoạn đường trên Quốc lộ 48 bị mưa lũ làm xói lở. Ảnh: C.T.V

Song song đó, sạt lở núi cũng xảy ra liên tiếp 9 điểm đất, đá tràn lấp mặt đường, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Trong đó, tại địa bàn xã Tiền Phong xuất hiện 3 điểm sạt lở liên tiếp tại Km116+100, Km116+300 và Km118+450. Khu vực xã Thông Thụ tình hình sạt lở diễn biến phức tạp hơn, với 6 điểm gồm: Km138+640, Km141+520, Km142+350, Km142+530, Km142+900 và Km156+300.

Một điểm sạt lở núi trên Quốc lộ 48 qua xã Tiền Phong. Ảnh: C.T.V

Ông Phạm Hồng Sửu - Giám đốc Công ty Cổ phần Quản lý và Xây dựng cầu đường Nghệ An cho biết, ngay sau khi xuất hiện các điểm ngập sâu và sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 48, đơn vị đã chỉ đạo các hạt quản lý nhanh chóng triển khai rào chắn, đặt biển cảnh báo và bố trí lực lượng túc trực 24/24h tại các vị trí nguy hiểm. Đồng thời, phối hợp với chính quyền địa phương để kiểm soát chặt chẽ, không cho người dân và phương tiện lưu thông qua các khu vực tiềm ẩn rủi ro cao.

Các điểm sạt lở núi trên tuyến Quốc lộ 48 đều được đơn vị quản lý giao thông cắt cử lực lượng canh gác 2 đầu không cho phương tiện lưu thông. Ảnh: C.T.V

Hiện tại do đang mưa lớn nên chưa thể khắc phục được các điểm sạt lở núi. Ảnh: C.T.V

Lực lượng chức năng cũng đã tiến hành phân luồng giao thông, cấm đường tại những đoạn ngập sâu nhằm đảm bảo an toàn cho người và phương tiện trong mùa mưa lũ. Hiện tại, đơn vị quản lý đang khẩn trương huy động máy móc, thiết bị, sẵn sàng san gạt đất, đá và khắc phục các điểm sạt lở ngay khi điều kiện thời tiết thuận lợi.