Quý 1 năm 2025, tình hình tai nạn giao thông trên toàn quốc giảm cả 3 tiêu chí

Bộ Công an chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương bố trí lực lượng tổ chức tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trên 800.000 trường hợp vi phạm TTATGT đường bộ, đường sắt và đường thủy nội địa; phạt tiền hơn 1,7 tỷ đồng, tước gần 10.000 GPLX, bằng, chứng chỉ chuyên môn; tạm giữ hơn 230.000 phương tiện các loại. So với cùng kỳ năm 2024, xử lý giảm gần 200.000 trường hợp, tiền phạt giảm hơn 271 tỷ đồng.

Tại Nghệ An, trong quý 1 năm 2025, đã xảy ra 98 vụ TNGT, làm chết 80 người, bị thương 67 người. So với cùng kỳ năm 2024 giảm 20 vụ, tăng 13 người chết, giảm 20 người bị thương. Lực lượng CSGT Nghệ An đã tổ chức 9.450 ca tuần tra, kiểm soát giao thông, với 35.525 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, phát hiện, lập biên bản hành chính 18.108 trường hợp; ra quyết định xử phạt 16.899 trường hợp; thu nộp ngân sách Nhà nước hơn 30,9 tỷ đồng.

Lực lượng CSGT kiểm tra phương tiện. Ảnh: tư liệu

Tại hội nghị, đại diện một số địa phương, bộ, ngành cũng đã tập trung thảo luận làm rõ những kết quả đã đạt được trong quý 1 năm 2025 và đề xuất các giải pháp tiếp tục kéo giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tiếp tục tập trung vào các nhóm giải pháp. Đó là, các địa phương cần duy trì sự lãnh đạo, chỉ đạo liên tục, sát sao với công tác bảo đảm TTATGT; đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao ý thức của người tham gia giao thông, nhất là người đi xe máy, học sinh khi tham gia giao thông.

Lực lượng chức năng tiếp tục siết chặt tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm vi phạm, tăng tính răn đe; ứng dụng công nghệ vào quản lý hoạt động kinh doanh vận tải đường bộ thông qua dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình, camera để kịp thời phát hiện chấn chỉnh, xử lý phạt nguội vi phạm, góp phần xây dựng ý thức giao thông...