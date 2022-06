Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An đưa vào hoạt động Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật

(Baonghean.vn) - Sáng 9/6, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tổ chức lễ khánh thành Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật do Văn phòng Dự án Zhishan Foundation TaiWan tại Huế tài trợ.

Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng dành cho các cháu đang trị liệu, giáo dục đặc biệt tại Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An có tổng kinh phí 186 triệu đồng, bao gồm thiết bị và hỗ trợ dinh dưỡng.

Trung tâm được xây dựng nhằm giúp trẻ khuyết tật ở Nghệ An được tập luyện và phục hồi chức năng toàn diện, tiếp cận cơ hội hòa nhập trong môi trường y tế chất lượng cao, thân thiện và văn minh.

Trong những năm qua thông qua chương trình hoạt động của Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An, Văn phòng Dự án Zhishan Foundation TaiWan đã hỗ trợ gần 13 tỷ đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tỉnh Nghệ An, thông qua các chương trình thiện nguyện như: Trao tặng học bổng, hỗ trợ thiết bị thư viện và xây dựng trường mầm non cho trẻ em các huyện...

Quỹ Bảo trợ trẻ em Nghệ An hàng năm trực tiếp trị liệu giáo dục đặc biệt cho gần 120 trẻ, với gần 10.000 lượt can thiệp cho trẻ khuyết tật, trong đó, số trẻ có hoàn cảnh gia đình khó khăn chiếm đến 30-40%. Trong khi, hiện nay Trung tâm Phục hồi chức năng thuộc Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An gặp nhiều khó khăn về nguồn kinh phí, thiếu không gian phát triển tâm vận động, không gian hoạt động nhóm, sân chơi, đồ chơi để can thiệp toàn diện. Bởi vậy, việc đưa Trung tâm Tương tác - Phục hồi chức năng cho trẻ khuyết tật đi vào hoạt động tại Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh sẽ góp phần phát huy tối đa chức năng, nâng cao hiệu quả trị liệu cho trẻ./.