Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An tặng 100 suất quà cho trẻ em nghèo ở Nghĩa Đàn

Tại đây, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã trao 100 suất quà, trị giá 100 triệu đồng (từ nguồn kinh phí được trích từ Quỹ bảo trợ trẻ em Việt Nam tài trợ), cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An và lãnh đạo UBND huyện trao quà cho 100 em có hoàn cảnh khó khăn của huyện Nghĩa Đàn. Ảnh: Đinh Thùy Đây là những phần quà ý nghĩa thiết thực, thể hiện sự quan tâm, chia sẻ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An nhằm động viên tinh thần, tiếp thêm động lực cho các em học sinh vượt qua khó khăn vươn lên trong học tập và ổn định cuộc sống.

Dịp này Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Nghệ An đã tặng 150 thùng bánh ăn dặm, trị giá gần 85 triệu đồng (do một doanh nghiệp tài trợ) cho Trường Mầm non Nghĩa Lộc, Nghĩa Đàn./