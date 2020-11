Quỳ Châu tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học

Hội thi thu hút 400 học sinh cùng thầy cô giáo Trường PTDTNT THCS Quỳ Châu tham gia.

Trong thời gian 1 buổi, 03 đội “Đội Năng lượng xanh”, “Đội năng lượng gió” và “Đội Nguồn sáng” đại diện cho các khối lớp đã trải qua 3 phần thi gồm: màn chào hỏi, phần thi trắc nghiệm, phần thi năng khiếu.

Các đội tham gia hội thi “Tuyên truyền tiết kiệm năng lượng trong trường học năm 2020” sáng ngày 26/11. Ảnh Kế Kiên Tại phần thi chào hỏi, từng đội giới thiệu đội thi và các hoạt động sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả tại trường học, gia đình thông qua các tiểu phẩm kịch, hò, vè, ca hát…



Phần thi trắc nghiệm: Cung cấp những kiến thức cơ bản về năng lượng, cách sử dụng tiết kiệm và hiệu quả các thiết bị phổ biến trong gia đình.

Đông đảo học sinh, giáo viên theo dõi hội thi. Ảnh: Kế Kiên

Ở phần thi năng khiếu, các đội thi thực hiện tuyên truyền về “sử dụng tiết kiệm – hiệu quả năng lượng” bằng tiểu phẩm ngắn.



Hội thi là dịp để tuyên truyền, phổ biến Luật và Chương trình Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong trường học, qua đó, tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, học mà chơi mà học, nâng cao khả năng sáng tạo trong vấn đề sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong nhà trường cũng như ở gia đình.

Thông qua hội thi giúp học sinh nói riêng và cộng đồng nói chung cùng nhau chung tay tiết kiệm và sử dụng nguồn năng lượng có hiệu quả, biết bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Ảnh: Kế Kiên

Kết thúc hội thi Ban giám khảo đã trao giải nhất, nhì, ba cho ba đội. “Đội năng lượng gió” đạt giải nhất.



Cùng ngày, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương Nghệ An phối hợp với Điện lực Quỳ Châu đã tổ chức tập huấn tiết kiệm năng lượng và An toàn lưới điện trong hộ gia đình tại xã Châu Bình, huyện Quỳ Châu.

Tập huấn tiết kiệm năng lượng và An toàn lưới điện trong hộ gia đình. Ảnh: Kế Kiên

Tại buổi tập huấn, Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Sở Công Thương Nghệ An đã giới thiệu những nội dung chính về chủ trương, chính sách của Nhà nước, các nội dung của Luật sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả; Tập huấn về sử dụng điện an toàn trong hộ gia đình; An toàn lưới điện trong nhân dân; Những nguyên nhân gây thất thoát, tiềm năng và các giải pháp tiết kiệm năng lượng; Các quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực điện lực, các kiến thức về sử dụng điện an toàn và tiết kiệm. Đồng thời, giới thiệu đến người dân về nguồn năng lượng tái tạo sẵn có trong tự nhiên.