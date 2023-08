Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Đoàn giám sát của Quốc hội làm việc tại Nghệ An; Trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư dự án FDI 165 triệu USD; Phó Giám đốc Bệnh viện Thái An và 6 điều dưỡng bị khởi tố; Mất an toàn giao thông tại nhiều điểm giao nhau trên cao tốc Bắc - Nam... là những thông tin nổi bật trong ngày.