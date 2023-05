Quy định chi tiết các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc diện sắp xếp trong giai đoạn 2023-2030

(Baonghean.vn) - Rạng sáng ngày 10/5, bác sĩ Phạm Ngọc Quy – Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Nghệ An thông tin, số trẻ bị ở Trường Mầm non xã Thuận Sơn, huyện Đô Lương là 76 cháu.