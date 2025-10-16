Thời sự Quy định mới về số cấp phó tại các phòng thuộc trung tâm hành chính công cấp xã Chính phủ ban hành Nghị quyết số 332 về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Cửa Lò. Ảnh TL Mai Hoa

Theo nghị quyết, phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Trong đó, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc (phó chủ tịch UBND cấp xã không kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã) và phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND cấp xã quyết định việc bố trí các điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại địa phương trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính.

Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Theo Nghị định 150/2025, các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã gồm: Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.

Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - kế hoạch; xây dựng và công thương; nông nghiệp và môi trường.

Phòng Văn hóa - xã hội tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nội vụ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế.