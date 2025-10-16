Thứ Năm, 16/10/2025
Tiếng Việt
  • Báo Nghệ An:
  • Truyền hình Nghệ An:
Thời sự

Quy định mới về số cấp phó tại các phòng thuộc trung tâm hành chính công cấp xã

Trần Thường 16/10/2025 18:34

Chính phủ ban hành Nghị quyết số 332 về số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu.

bna_a5.jpg
Hoạt động tại Trung tâm phục vụ hành chính công Phường Cửa Lò. Ảnh TL Mai Hoa

Theo nghị quyết, phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc UBND xã, phường, đặc khu thuộc tỉnh, thành được bố trí bình quân 2 cấp phó.

Trong đó, lãnh đạo Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã gồm giám đốc (phó chủ tịch UBND cấp xã không kiêm Giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã) và phó giám đốc tương đương phó trưởng phòng thuộc UBND cấp xã.

UBND cấp xã quyết định cụ thể số lượng cấp phó của phòng chuyên môn và tương đương, Trung tâm phục vụ hành chính công thuộc phạm vi quản lý, bảo đảm không vượt quá tổng số lượng cấp phó theo quyết định của cấp có thẩm quyền.

Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã là tổ chức hành chính thuộc UBND cấp xã, có con dấu và tài khoản riêng để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

UBND cấp xã quyết định việc bố trí các điểm tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Trung tâm phục vụ hành chính công cấp xã tại địa phương trên cơ sở diện tích tự nhiên, quy mô dân số, điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và số lượng hồ sơ thủ tục hành chính.

W-A58I4110.jpg
Ảnh minh họa: Lê Anh Dũng

Theo Nghị định 150/2025, các phòng chuyên môn được tổ chức ở cấp xã gồm: Văn phòng HĐND và UBND tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực văn phòng, tư pháp, đối ngoại.

Phòng Kinh tế (đối với xã, đặc khu) hoặc Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị (đối với phường và đặc khu Phú Quốc) tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính - kế hoạch; xây dựng và công thương; nông nghiệp và môi trường.

Phòng Văn hóa - xã hội tham mưu, giúp UBND cấp xã thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Nội vụ; giáo dục và đào tạo; văn hóa, khoa học và thông tin; y tế.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/quy-dinh-moi-ve-so-cap-pho-tai-cac-phong-thuoc-trung-tam-hanh-chinh-cong-cap-xa-2453453.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/quy-dinh-moi-ve-so-cap-pho-tai-cac-phong-thuoc-trung-tam-hanh-chinh-cong-cap-xa-2453453.html

Bài liên quan

Đọc tiếp

Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã

Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Đọc tiếp

Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã

Nghệ An thành lập 4 tổ công tác giải quyết vướng mắc cho cấp xã

Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Bộ Chính trị, Ban Bí thư định hướng về số lượng cấp phó của cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị

Xem thêm Thời sự

Nổi bật Báo Nghệ An

Mới nhất

    Xem thêm

    Đọc nhiều

      Thời sự
      Quy định mới về số cấp phó tại các phòng thuộc trung tâm hành chính công cấp xã

      Cơ quan chủ quản: Tỉnh ủy Nghệ An

      Tổng biên tập: Trần Minh Ngọc

      Giấy phép hoạt động báo điện tử số: 153/GP-BTTTT

      Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24-03-2022

      Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      Trụ sở chính: Số 01 Nguyễn Thị Minh Khai - Phường Thành Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Cơ sở 2: Số 378 Lênin - Phường Trường Vinh - Tỉnh Nghệ An

      Điện thoại: 0889662525; Fax:(023)83.847898

      Liên hệ gửi tin bài: [email protected]

      Liên hệ quảng cáo

      Điện thoại: (023)88 600006
      Email: [email protected]

      Mọi hình thức sao chép lại thông tin, hình ảnh phải được sự đồng ý bằng văn bản.
      © Bản quyền thuộc về Báo và Phát thanh, Truyền hình Nghệ An

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO