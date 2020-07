Quỹ Hỗ trợ phát triển hợp tác xã Nghệ An triển khai kế hoạch năm 2020

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Ngọc Anh

Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh thành lập ngày 28/9/2018. Do biến động về công tác cán bộ, nên đến cuối tháng 6/2020 UBND tỉnh ra Quyết định 1998 bổ sung, thay thế thành viên hội đồng quản lý và giám đốc quỹ. Theo đó, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX tỉnh Nghệ An.