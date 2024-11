Pháp luật

Quy mô 'khủng' của đường dây rửa tiền hàng chục nghìn tỷ đồng

Chiều 8/11, Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an TP. Hồ Chí Minh cho biết, đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam 2 đối tượng: Nguyễn Thị Kim Trang (SN 1970; cư trú quận 3) và Lê Văn Hòa (SN 1977; cư trú quận Tân Bình) là nhân viên tiệm vàng Đức Long (phường 5, quận Tân Bình) về hành vi “Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới”.