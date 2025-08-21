Xã hội Quỹ Thiện Điền Gia Phát ‘chắp cánh ước mơ’ cho trẻ mồ côi Với những em nhỏ thiếu thốn tình thương, mỗi sự sẻ chia, dù nhỏ bé, cũng có thể trở thành điểm tựa nâng bước các em vượt qua mất mát, nuôi dưỡng khát vọng sống và học tập. Suốt 4 năm qua, Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đồng hành cùng chương trình “Mẹ đỡ đầu” do Hội Liên hiệp Phụ nữ và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phát động, trở thành nhịp cầu yêu thương, gieo thêm niềm tin và “chắp cánh ước mơ” cho những phận đời kém may mắn.

Sẻ chia cùng những mảnh đời bất hạnh

Chúng tôi đến thăm cậu bé Trần Gia Nghịa, 14 tuổi, ở phường Sông Trí (thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh). Trong căn nhà cấp 4 cũ kỹ, gia đình em đang gắng gượng vượt qua nỗi đau quá lớn. Mới hơn 10 ngày trước, em mất đi người cha - trụ cột cuối cùng của gia đình. Hai năm trước, mẹ Nghịa qua đời vì tai nạn đuối nước trong một lần đi biển mưu sinh. Từ đó, người cha “gà trống nuôi con” vừa chăm sóc ba người con, vừa vật lộn với bệnh tật, mà không có điều kiện chữa trị và đã ra đi…

Bên cạnh em Trần Gia Nghịa giờ đây chỉ còn ông bà nội, ngoại đã già yếu. Ảnh: Nguyệt Minh

Để phụ giúp gia đình, chị gái của Nghịa sớm phải đi xuất khẩu lao động ở Nhật Bản, anh trai đang thực hiện nghĩa vụ quân sự. Em trở thành đứa trẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ, một mình xoay xở cuộc sống sau những giờ đến lớp. Tuổi thơ em thiếu vắng tình thân khiến bất cứ ai đến thăm cũng nghẹn lòng.

Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Quỹ Thiện Điền Gia Phát của Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát đã đến động viên, hỗ trợ 10 triệu đồng cùng nhiều phần quà thiết thực. Quỹ còn kêu gọi thêm mạnh thường quân giúp đỡ 5 triệu đồng và ý nghĩa hơn cả, cam kết nhận đỡ đầu lâu dài, hỗ trợ chi phí hằng tháng và định hướng nghề nghiệp tương lai cho em.

Quỹ Thiện Điền Gia Phát kịp thời thăm hỏi, động viên, trao quà hỗ trợ và nhận đỡ đầu em Trần Gia Nghịa đến khi trưởng thành. Ảnh: Nguyệt Minh

“Sự giúp đỡ của các anh chị trong công ty như chiếc phao cứu sinh cho cháu lúc bơ vơ, không nơi nương tựa. Ông bà nội ngoại đã già yếu, không thể giúp đỡ được cho cháu nhiều. Nhờ có sự sẻ chia này, cháu vơi bớt khó khăn, tiếp tục đến trường. Gia đình biết ơn vô cùng!”, ông Chu Văn Phượng - ông ngoại của Nghịa nghẹn ngào chia sẻ.

Một hoàn cảnh khác cũng khiến nhiều người không khỏi xót xa là gia đình em Nguyễn Anh Tuấn (9 tuổi, phường Vũng Áng, Hà Tĩnh). Khi chúng tôi đến thăm gia đình em, mẹ em vừa trải qua cơn động kinh, bất tỉnh, bên cạnh là 3 đứa con thơ dại. Bố em mất vì tai nạn lao động, mẹ mắc bệnh kinh niên, không có khả năng làm việc nặng nhọc. Cuộc sống gia đình em trông cậy vào trợ cấp hộ nghèo và sự hỗ trợ của các nhà hảo tâm. Trong cảnh túng quẫn, mẹ em phải gửi hai em gái của Tuấn cho các sơ trong Nhà Dòng nuôi dưỡng.

Không chỉ trao quà hỗ trợ chia sẻ khó khăn với gia đình, Quỹ Thiện Điền Gia Phát còn nhận đỡ đầu em Nguyễn Anh Tuấn, giúp em viết tiếp ước mơ tương lai. Ảnh: Nguyệt Minh

Trong lúc khó khăn ấy, Quỹ Thiện Điền Gia Phát đã hỗ trợ gia đình 10 triệu đồng, đồng thời quyết định nhận đỡ đầu lâu dài cho Tuấn. Sự sẻ chia kịp thời ấy như tiếp thêm niềm tin để ba anh em có thể tiếp tục đến trường, nuôi dưỡng ước mơ tuổi thơ.

Nghịa và Tuấn là 2 trong số 10 trẻ mồ côi ở Hà Tĩnh mà Quỹ Thiện Điền Gia Phát sẽ nhận đỡ đầu trong thời gian tới. Các em sẽ trở thành thành viên của “đại gia đình” 151 trẻ em khó khăn, yếu thế tại Nghệ An và Hà Tĩnh mà Hoàng Gia Phát đang chăm lo, nâng bước đến tuổi trưởng thành.

Với triết lý “cho đi là còn mãi”, hành trình thiện nguyện của Quỹ Thiện Điền Gia Phát không chỉ mang lại chỗ dựa cho những mảnh đời bất hạnh, mà còn thắp lên trong các em niềm tin và hy vọng về một tương lai tươi sáng hơn.

Xây nhịp cầu nối yêu thương…

Quỹ Thiện Điền Gia Phát được sáng lập bởi anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty CP Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát cùng các cộng sự, với khát vọng kiến tạo những giá trị an sinh xã hội bền vững và lan tỏa tinh thần nhân ái.

Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng cùng cộng sự Quỹ Thiện Điền Gia Phát nỗ lực nối dài hành trình yêu thương, để ngày càng nhiều em nhỏ mồ côi có được "mái ấm" để viết tiếp ước mơ... Ảnh: Nguyệt Minh

Lòng nhân ái của người thuyền trưởng Hoàng Gia Phát được nuôi dưỡng từ gia đình anh – một gia đình Công giáo “tốt đời, đẹp đạo” và đặc biệt được khắc sâu sau biến cố lớn trong đời, khi anh Dũng hồi sinh từ cơn bạo bệnh “thập tử nhất sinh”. Đứng trước lằn ranh sinh tử, anh nhận ra tiền tài, danh vọng trở nên nhỏ bé, điều anh trăn trở là những điều chưa kịp làm trong chặng đường tiếp theo. Bước ngoặt ấy đã dẫn anh tới một hành trình sống khác: lấy việc thiện làm lẽ sống, “trả nợ nhân sinh”; với triết lý “cho đi là còn mãi”…

Bởi thế ngay khi gặp gỡ chương trình “Mẹ đỡ đầu” giàu tính nhân văn do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Nghệ An và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh phát động từ năm 2021, Hoàng Gia Phát đã tự nguyện đồng hành ngay từ những ngày đầu triển khai; như một sự nối dài tự nhiên của tấm lòng nhân ái và khát vọng sẻ chia.

Trên hành trình gieo mầm xanh hy vọng cho những số phận kém may mắn, nhiều lần xúc động khi chứng kiến những mảnh đời bất hạnh, đặc biệt là các em nhỏ mồ côi, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng xúc động chia sẻ: “Niềm vui, tiếng cười hồn nhiên của các em bé có hoàn cảnh đáng thương đã thắp lên trong tôi động lực mạnh mẽ, tiếp thêm trách nhiệm để ngày càng có nhiều em nhỏ thiếu vắng tình thân được gọi tiếng “Bố”. Được đồng hành cùng các em, tôi nhận ra rằng mình nhận lại nhiều hơn là cho đi, đó là giá trị và ý nghĩa của cuộc sống - biết ơn những gì mình đang có, để sống trọn vẹn hơn. Và hơn cả, khi những đứa trẻ mồ côi được đón nhận tình yêu thương, trong các em sẽ được nuôi dưỡng lòng nhân ái, để mai này tiếp tục gieo những phước lành cho đời”.

Quỹ Thiện Điền Gia Phát hiện đang nhận nuôi 151 em nhỏ mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Nghệ An, Hà Tĩnh. Ảnh: PV

Tiếp nối hành trình ấy, ngày 21/8, Quỹ Thiện Điền Gia Phát sẽ tiếp tục nhận đỡ đầu 10 trẻ mồ côi có hoàn cảnh khó khăn tại Hà Tĩnh. Đây không chỉ là sự tiếp nối những nghĩa cử cao đẹp, mà còn là cách lan tỏa triết lý sống “Thiện điền gia phát” – gieo hạt lành, gieo hy vọng. Đồng thời, đó cũng là nguồn cảm hứng để tập thể Hoàng Gia Phát xây dựng văn hóa doanh nghiệp nhân ái, tích cực hướng về cộng đồng, mang lại giá trị thiết thực cho xã hội./.