Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao 40 suất quà động viên các thương binh nặng tại Nghệ An

Diệp Thanh 19/08/2025 20:45

Hơn 1 tỷ đồng đã được trao tặng cho các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Ngày 19/8, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã đến thăm, tri ân và trao quà cho các thương binh nặng đang điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Quỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCCQuỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCC534837459_776295634940043_6541360986394747658_n
Toàn cảnh sự kiện. Ảnh: CSCC

Tham dự buổi lễ có đại diện Sở Nội vụ cùng cán bộ, viên chức và các thương, bệnh binh tại Trung tâm Điều dưỡng thương binh Nghệ An.

Hoạt động được tổ chức nhân dịp Kỷ niệm 80 năm ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945 – 02/9/2025).

Phát biểu tại sự kiện, bà Nguyễn Thị Phượng – Trợ lý Giám đốc Công ty cổ phần Vinpearl Cửa Hội bày tỏ sự tri ân, biết ơn đối với những sự hy sinh thầm lặng của các thương, bệnh binh để đổi lấy nền hòa bình, độc lập cho Tổ quốc hôm nay. Với tâm niệm chăm lo cho người có công, sẻ chia cùng thương bệnh binh, gia đình chính sách là trách nhiệm của mọi người, Quỹ Thiện Tâm cam kết sẽ tiếp tục đồng hành, góp phần nhỏ bé xoa dịu nỗi đau chiến tranh, động viên tinh thần cho các thương, bệnh binh.

Quỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCCQuỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCC536244572_776295551606718_8559367738242587964_n
Sự quan tâm của cộng đồng là niềm động viên lớn lao đối với những người có công. Ảnh: CSCC
Quỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCCQuỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCC535244919_776295471606726_7311416256802002666_n
40 suất quà, mỗi suất trị giá 20 triệu đồng đã được trao tặng tại chương trình. Ảnh: CSCC

Trong dịp này, Quỹ Thiện Tâm đã trao tặng trực tiếp 40 suất quà cho các thương binh nặng. Mỗi suất quà trị giá 20 triệu đồng, tổng kinh phí 1 tỷ 60 triệu đồng. Đây là nghĩa cử cao đẹp, thể hiện tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc.

Được thành lập từ năm 2006, Quỹ Thiện Tâm là tổ chức phi lợi nhuận thuộc Tập đoàn Vingroup. Nhiều năm qua, quỹ đã triển khai nhiều chương trình nhân đạo, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng, chăm lo gia đình chính sách, hỗ trợ học sinh nghèo; phát triển y tế, giáo dục, cứu trợ thiên tai…

Quỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCCQuỹ thiện tâm vingroup trao quà cho thương binh Nghệ An Ảnh CSCC534797457_776295558273384_6513658385383350476_n
Lãnh đạo Sở Nội vụ và Quỹ Thiện Tâm trao quà cho các thương, bệnh binh. Ảnh: CSCC

Buổi tri ân khẳng định sự đồng hành, sẻ chia của cộng đồng doanh nghiệp với những người đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

