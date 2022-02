Quỹ từ thiện Tâm Quê trao yêu thương mùa dịch

ẤM ÁP TÌNH NGƯỜI

“Năm 2021, hoạt động kinh doanh của Tâm Quê bị ảnh hưởng không ít bởi dịch bệnh. Nhưng thương hiệu Tâm Quê còn thì chúng tôi vẫn luôn đồng hành cùng chính quyền địa phương trong các hoạt động an sinh xã hội và sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn” - đó là khẳng định của ông Đặng Trung Kiên - Tổng Giám đốc Sàn Bất động sản Tâm Quê.

Tâm Quê cùng các doanh nghiệp trao thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19 cho tỉnh Nghệ An. Ảnh: Nguyệt Minh

Đồng hành cùng chính quyền và người dân phòng, chống dịch Covid-19, Quỹ từ thiện Tâm Quê đã thực hiện hàng loạt chương trình như: đóng góp kinh phí mua vaccine Covid-19; tặng khẩu trang, nước sát khuẩn cho các địa phương tại Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Tân Kỳ (Nghệ An) và trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh… và phối hợp trao tặng thuốc hỗ trợ điều trị Covid-19…



Quỹ cũng dành hàng trăm triệu đồng hỗ trợ nhiều gia đình neo đơn, hoàn cảnh khó khăn ở Diễn Châu, Hoàng Mai xây dựng nhà tình nghĩa.Trong hành trình thiện nguyện, Quỹ từ thiện Tâm Quê luôn đặc biệt quan tâm tới đồng bào miền núi vùng sâu, vùng xa khó khăn. Quỹ đã đến và tặng nhiều trang thiết bị dạy học cho các Trường THPT Kỳ Sơn (Kỳ Sơn); Trường Tiểu học Lạng Sơn và Trường THCS Tào Sơn (Anh Sơn)…Cùng với đó Tâm Quê cũng đồng hành cùng nhiều đơn vị như Báo Nghệ An, Công an Nghệ An, Liên quân báo chí Nghệ An… trong các chuyến từ thiện trên mọi miền quê xứ Nghệ.