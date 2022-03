Quỹ Vì tầm vóc Việt: Chở yêu thương lên ngàn

HƯỚNG VỀ HỌC SINH VÙNG KHÓ

Huyện biên giới Kỳ Sơn là một trong những huyện nghèo của cả nước với 179/191 bản trong toàn huyện thuộc diện đặc biệt khó khăn. Cuộc sống của đồng bào các dân tộc thiểu số như Mông, Thái, Khơ mú còn nhiều khó khăn; rất nhiều bản làng chưa xây dựng được sinh kế bền vững cho người dân...

Hiểu được điều đó, thời gian qua Tập đoàn TH đã triển khai nhiều chương trình an sinh xã hội hướng đến bà con, đặc biệt là các em học sinh tại mảnh đất rẻo cao này. Trong đó, tại sự kiện ngày 3/3 vừa qua nhằm hưởng ứng Chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2022” do Trung ương Đoàn, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức tại xã Nậm Cắn (Kỳ Sơn) thì Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 công trình “Nhà vệ sinh cho em” với giá trị mỗi công trình là 60 triệu đồng. Các công trình này sẽ được triển khai tại các điểm trường, trường học ở các địa bàn biên giới khó khăn của tỉnh Nghệ An, trong đó có huyện Kỳ Sơn.

Đón nhận niềm vui này, đồng chí Vi Hòe - Bí thư Huyện ủy Kỳ Sơn cho biết, năm học 2021 - 2022, Kỳ Sơn có 22.797 học sinh của 71 trường mầm non, tiểu học và trung học cơ sở. Những năm qua, cơ sở hạ tầng tại các trường học đã được cải thiện nhiều, tuy nhiên, so với chuẩn chung thì vẫn còn nhiều thiếu thốn. Vì vậy, khi được Tập đoàn TH hỗ trợ triển khai chương trình thì cấp ủy, chính quyền và ngành Giáo dục của địa phương vô cùng trân trọng.

Đại diện Trung ương Đoàn, Quỹ Vì tầm vóc Việt thuộc Tập đoàn TH và Ngân hàng Bắc Á trao tặng 20 công trình “Nhà vệ sinh cho em” tại chương trình “Tháng Ba biên giới năm 2022”. Niềm vui đó không chỉ đến với các huyện vùng cao Nghệ An bởi trước đó Tập đoàn TH còn trao tặng 10 “Nhà vệ sinh cho em” cho tỉnh Lào Cai và 20 nhà vệ sinh cho các điểm trường tại tỉnh Sơn La. Trong các năm tiếp theo, dự kiến mỗi năm sẽ có khoảng 100 nhà vệ sinh được khởi công để đạt mục tiêu hoàn thành 1.000 nhà vệ sinh vào năm 2031.



Được biết, đây là dự án được tài trợ bởi Tập đoàn TH, Ngân hàng TMCP Bắc Á và Quỹ Vì tầm vóc Việt có tổng trị giá 60 tỷ đồng thông qua Chương trình “Điều ước cho em”. “Điều ước cho em” là chương trình do Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát động tháng 4/2021, kêu gọi toàn xã hội chung tay hỗ trợ học sinh và giáo viên tại các địa bàn khó khăn, địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Trong giai đoạn đầu, chương trình tập trung hỗ trợ 6 nhóm “điều ước” gồm: Hỗ trợ đầu tư xây dựng các điểm trường, nhà công vụ, phòng học cho các trường học địa bàn vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; Hỗ trợ xây mới hoặc cải tạo nhà vệ sinh; Hỗ trợ lắp đặt hệ thống điện, nước sạch; Hỗ trợ bữa ăn trưa cho học sinh bán trú để cải thiện dinh dưỡng học đường; Hỗ trợ trang thiết bị, đồ dùng học tập và sinh hoạt cho học sinh; Hỗ trợ thiết bị nâng cao thể chất cho học sinh.

Việc Tập đoàn TH hiện thực hóa ước mơ 1.000 nhà vệ sinh trường học trong 10 năm hứa hẹn mang tới sự cải thiện đáng kể về vệ sinh học đường cho hàng trăm nghìn học sinh tại hàng nghìn trường mầm non và tiểu học vùng biên giới, hải đảo, dân tộc thiểu số, vùng sâu vùng xa trên cả nước. Chọn món quà tặng thầy trò vùng khó khăn là những nhà vệ sinh đạt chuẩn, an toàn, thân thiện, luôn có đầy đủ nước sạch có ý nghĩa thúc đẩy nếp sống văn minh cho trẻ em, cải thiện vệ sinh học đường từ những yêu cầu bức thiết nhất.

LAN TỎA NHỮNG CHƯƠNG TRÌNH THIẾT THỰC VÌ SỨC KHỎE HỌC ĐƯỜNG Ngoài xây dựng 1.000 nhà vệ sinh hay xây các điểm trường, Tập đoàn TH còn triển khai nhiều chương trình hướng tới địa bàn khó khăn như xây trường học, xây cầu cho trẻ em vùng cao, kêu gọi hỗ trợ bữa ăn trưa tại trường cho các em nhỏ khó khăn. Tuy nhiên, bà Thái Hương, nhà sáng lập Tập đoàn TH cho rằng, đó mới là những việc làm cấp bách trước mắt. Mục tiêu dài hơi hơn mà Tập đoàn TH theo đuổi là khởi xướng và đóng góp những hành động thiết thực cho chương trình rộng lớn có ý nghĩa bao trùm hơn: Chương trình “Sức khỏe học đường”.

Mô hình điểm “Bữa ăn học đường” được triển khai sâu rộng. Tập đoàn TH hiện đang đồng hành cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai Mô hình điểm “Bữa ăn học đường đảm bảo dinh dưỡng hợp lý kết hợp tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên Việt Nam” - một nghiên cứu cấp quốc gia để xây dựng nền tảng chính sách về sức khỏe học đường. Chương trình có sự tham gia của các chuyên gia Viện Dinh dưỡng quốc gia, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các chuyên gia dinh dưỡng, thể lực của các trường đại học.



Mô hình triển khai các giải pháp can thiệp sớm bằng cách xây dựng bữa ăn cân đối và hợp lý về dinh dưỡng, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm song song với hoạt động thể lực nhằm nâng cao kiến thức về dinh dưỡng hợp lý, sức khỏe, phòng tránh bệnh tật và phát triển tầm vóc và trí tuệ của trẻ. Đặc biệt, mô hình chú trọng sự tham gia và phối hợp chặt chẽ không chỉ của giáo viên, đội ngũ cấp dưỡng viên mà còn cả phụ huynh học sinh.

Tính đến thời điểm hiện tại, mô hình điểm đã triển khai tại 10 tỉnh thành trong năm học 2020-2021. Ghi nhận những kết quả tích cực mà mô hình mang lại, Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục nhân rộng mô hình lên 20 tỉnh, thành trong năm học 2021-2020. Bữa ăn học đường được tiếp cận theo hướng: sử dụng thực phẩm hoàn toàn từ tự nhiên, dựa trên lợi thế về nông nghiệp của vùng miền. Các trường đã sử dụng các thực đơn để có những bữa ăn cân bằng dinh dưỡng, giá cả hợp lý cho con trẻ, sữa tươi sạch nguyên chất được đưa vào khẩu phần bữa ăn một cách khoa học.