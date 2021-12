Quyền Linh nói gì trước tin đồn cát-sê cao 'ngất ngưởng', 'giàu có' nhất nhì showbiz?

MC Quyền Linh rất đắt sô, nhưng việc xuất hiện trong quá nhiều chương trình dễ khiến khán giả thấy "nhàm"?

- Tôi không "phản bội" lại tuyên bố "hạn chế xuất hiện" của mình trước đây đâu. Tôi chỉ nhận khoảng 30% so với lời mời. Ai cũng hiểu sau thời gian dài chống chọi với dịch Covid-19, cuộc sống của nhiều người bị ảnh hưởng nghiêm trọng.

Thế nên, khi có một chương trình mà tôi có thể góp phần tìm việc cho những người cần thì chẳng có lý do gì để từ chối. Trong khi đó, tôi cùng với nhiều người khác luôn biết ơn sự hy sinh của y, bác sĩ tuyến đầu, những tình nguyện viên trong cuộc chiến chống dịch Covid-19. Họ thậm chí không quản đến tính mạng để tham gia cuộc chiến gian khó này.

MC Quyền Linh. Ảnh do nhân vật cung cấp Đó là lý do khi Chương trình "Hát cho ngày mai" - tôn vinh đội ngũ y, bác sĩ trong cuộc chiến chống Covid-19 - mời thì tôi lập tức nhận lời. Đó cũng là cách để tôi bày tỏ lòng biết ơn của mình đối với họ.



Có lời đồn rằng, thù lao MC của Quyền Linh cao "ngất ngưởng" và anh "giàu có" nhất nhì showbiz?

- Tin đồn thôi. Bạn không tưởng tượng được thù lao tôi nhận được so với những "ngôi sao" mà các bạn biết đâu. Tôi chỉ được nhận một phần rất nhỏ so với họ. Nhưng tôi chưa bao giờ tính đến chuyện mình sẽ nhận được bao nhiêu khi tham gia một chương trình.

Điều tôi nhắm đến là qua chương trình đó, mình làm được gì cho mọi người. Ở tuổi này, tiền tài, danh vọng còn có ý nghĩa gì nữa đâu? Lúc còn trẻ, tôi từng "đau đáu" làm gì để kiếm được nhiều tiền. Nhưng giờ già rồi, làm gì có ý nghĩa mới là điều tôi quan tâm.

Quan điểm của MC Quyền Linh có gặp sự phản đối từ gia đình?

- Ngược lại, vợ tôi là hậu phương vững chắc. Cô ấy tin tưởng và ủng hộ mọi quyết định của tôi. Tiền kiếm về 10 đồng hay 1 đồng thì cũng chỉ ăn cơm 3 chén, mặc quần soóc áo phông, mang dép tổ ong. Cuộc đời, suy cho cùng, chúng ta chỉ đi tìm sự bình an. Khi có thể tìm cho mình sự bình an, tôi không có lý do gì phải đi con đường khác.

Dường như anh chẳng có gì phải hối tiếc?

- Tôi không có thói quen hối tiếc về những điều đã xảy ra. Bất cứ điều gì đã xảy ra, dù xấu hay tốt, nó cũng sẽ là những bài học đáng giá trong cuộc sống, để từ đó làm cho quyết định sau này của tôi hoàn thiện hơn.

Điều duy nhất khiến tôi áy náy là 7 tháng qua không được gặp con mình. Nhưng dù sao, để an toàn cho cả nhà, tôi và các con phải chấp nhận chờ đợi. Nói vậy nhưng thật lòng cũng không biết đến khi nào vì tôi thì cứ đi miết, mà tình hình dịch thì vẫn chưa thật ổn. Đành chịu thôi.

Nhiều người bảo năm qua là đại hạn của showbiz Việt?

- Đúng là đại hạn vì có quá nhiều chuyện buồn. Nghệ sĩ thì chỉ biết làm nghệ thuật thôi nên khi họ bắt đầu làm thêm một điều gì đó khác, sai sót là không tránh khỏi. Ở đời này, làm gì có gì tuyệt đối.

Có đúng có sai nên khi nói đến vấn đề gì đó, chúng ta nên xét đến nguyên nhân để mọi thứ trở nên nhẹ nhàng hơn. Mọi vấn đề đều có thể giải quyết được. Chỉ tiếc là có những chuyện đã được giải quyết theo cách khá ồn ào. Nói thật, tôi chạnh lòng lắm khi thấy giới nghệ sĩ đối mặt với lao đao dù không phải ai cũng làm sai.

Điều đó có khiến anh thấy nhụt chí với những hoạt động thiện nguyện của mình?

- Không bao giờ. Tôi làm vì những ý nghĩa của điều mình làm chứ không phải để nhận được sự tán dương của người khác. Xuất phát điểm là một người nghèo khó nên tôi thấu cảm việc một gia đình không có cái để ăn nó bế tắc đến nhường nào. Tôi chỉ tiếc không thể làm tốt hơn việc của mình chứ làm gì có chuyện vì người ngoài nói gì mà tôi dừng lại công việc đang theo đuổi.