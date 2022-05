Quyết liệt, chủ động, triển khai hiệu quả các nội dung trong Đề án 06/CP của Chính phủ

Chiều 10/5, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh sơ kết 3 tháng triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06/CP) trên địa bàn tỉnh.

Các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ trưởng Tổ công tác; Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Tổ phó Thường trực Tổ Công tác; Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ công tác đồng chủ trì hội nghị. Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng TÍCH HỢP ĐƯỢC 13/25 DỊCH VỤ CÔNG THIẾT YẾU

Báo cáo tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh cho biết, xác định rõ tính cấp thiết và tầm quan trọng của Đề án 06/CP, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ và linh hoạt thực hiện các giải pháp, với quyết tâm hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

UBND tỉnh đã thành lập Tổ công tác triển khai Đề án 06/CP do Chủ tịch UBND tỉnh làm Tổ trưởng. 100% UBND cấp huyện, cấp xã và các thôn, khối, xóm, bản đã ban hành Kế hoạch, thành lập Tổ công tác để triển khai thực hiện thống nhất trên địa bàn.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng - Giám đốc Công an tỉnh báo cáo kết quả thực hiện Đề án 06/CP sau 3 tháng triển khai. Ảnh: Phạm Bằng

Tỉnh đã hoàn thành ký biên bản đảm bảo kiểm tra an ninh, đánh giá an ninh mạng, an toàn thông tin hệ thống Cổng dịch vụ công tỉnh kết nối Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư tại các Cục nghiệp vụ của Bộ Công an và VNPT để đảm bảo kết nối, chia sẻ hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng dịch vụ công quốc gia, Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh.

Công an tỉnh đã phối hợp Sở LĐ-TB&XH bổ sung thông tin cá nhân còn thiếu đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo và người có công với cách mạng; phối hợp Sở GD&ĐT cấp thẻ CCCD, định danh điện tử cho học sinh sinh năm 2004 và 2007; phối hợp Sở Y tế chỉ đạo, triển khai công tác “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc-xin”; triển khai thí điểm khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng CCCD gắn chíp.

Nghệ An cũng đã tích hợp, chia sẻ 13/25 nhóm dịch vụ công thiết yếu trên Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng dịch vụ công quốc gia để phục vụ giải quyết TTHC với tổng số 11.895 hồ sơ được thực hiện trực tuyến mức độ 3,4.

Đồng chí Phan Quốc Hào - Phó Giám đốc Sở TT&TT phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Tuy nhiên, theo Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, sau 3 tháng triển khai nhưng một số đồng chí lãnh đạo sở, ban, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, nắm sát chủ trương và nhiệm vụ được giao nên còn lúng túng, bị động và chưa bảo đảm theo đúng lộ trình thực hiện của Chính phủ và UBND tỉnh.

Việc triển khai công tác tuyên truyền chưa tốt, dẫn đến nhận thức của cán bộ và nhân dân về các nội dung thuộc Đề án 06/CP còn hạn chế. Vì vậy, một số dịch vụ công thiết yếu trên Cổng dịch vụ công quốc gia tuy đã được triển khai thực hiện nhưng kết quả đạt được còn thấp...

Tại hội nghị, lãnh đạo các sở, ngành, địa phương đã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mình, đồng thời nêu lên những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai và đề xuất các giải pháp trong thời gian tới.

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng chí Lê Ngọc Hoa - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ngành, địa phương phải nêu cao trách nhiệm của mình, xác định đây là nhiệm vụ chung chứ không chỉ riêng của ngành Công an. Khi đã tích hợp lên hệ thống dữ liệu thì phải được sử dụng chung, tăng cường công tác tuyên truyền, phối hợp chặt chẽ hơn nữa để các nhiệm vụ được triển khai đúng tiến độ...

XÂY DỰNG CHÍNH QUYỀN SỐ, PHỤC VỤ TỐT NGƯỜI DÂN VÀ DOANH NGHIỆP

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá, mặc dù thời gian triển khai Đề án 06/CP chưa lâu nhưng các ngành, địa phương đã thực hiện và đạt được những kết quả khá tích cực.

Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, việc phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số là nhiệm vụ quan trọng, có ý nghĩa. Vì Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư được xem là một trong các tài nguyên quan trọng nhất, nếu càng phát huy hiệu quả thì càng được mở rộng, nhất là trong giai đoạn chúng ta đang thực hiện chuyển đổi số trên 3 trụ cột: xây dựng chính quyền số, thực hiện kinh tế số và phát triển xã hội số.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Mặt khác, Đề án 06/CP cũng nêu rõ 5 nhóm tiện ích: Phục vụ giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; Phục vụ phát triển kinh tế, xã hội; Phục vụ công dân số; Hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư và Phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo các cấp.

Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng, việc kết nối, chia sẻ Cơ sở Dữ liệu quốc gia về dân cư với Hệ thống Thông tin giải quyết TTHC có ý nghĩa rất quan trọng để xác thực, kết nối các dữ liệu, khai thác phục vụ có hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, cũng như của tỉnh, hướng tới mục tiêu tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Người dân chỉ khai báo thông tin một lần với cơ quan Nhà nước trong thực hiện các thủ tục hành chính. Thực hiện tốt điều này sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho tỉnh nhà, góp phần tiết kiệm, chống lãng phí, tạo thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Đồng tình với những đánh giá về kết quả thực hiện, tồn tại, hạn chế mà Tổ công tác đã chỉ ra, để tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 06/CP, đồng chí Nguyễn Đức Trung đề nghị Công an tỉnh tham mưu kiện toàn lại Tổ công tác của UBND tỉnh theo tinh thần các đồng chí đứng đầu các sở, ngành, địa phương phải trực tiếp tham gia vào nhiệm vụ triển khai Đề án 06/CP; thành lập Tổ giúp việc cho Tổ công tác, bao gồm thành phần Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở TT&TT.

Các sở, ngành, địa phương căn cứ nhiệm vụ tại Đề án 06/CP, Kế hoạch số 78 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo của các Bộ, ngành để triển khai thực hiện quyết liệt, hoàn thành các nhiệm vụ đã được phân công. Trong đó, bám sát nhiệm vụ trong tháng 5/2022 của Tổ công tác thực hiện Đề án số 06/CP Chính phủ; chấp hành nghiêm chế độ báo cáo hàng tháng.

Các sở, ngành, địa phương cấp huyện, cấp xã, cơ quan báo chí đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về nội dung Đề án 06, trong đó nhấn mạnh mục đích, ý nghĩa, lợi ích trong giải quyết thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công cấp độ 3, 4.

Các sở, ngành tham dự hội nghị. Ảnh: Phạm Bằng

Người đứng đầu UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành, địa phương tiếp tục rà soát quy trình theo hướng đơn giản hóa thủ tục hành chính và tổ chức thực hiện tích hợp, kết nối và chia sẻ dữ liệu dân cư giữa Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của tỉnh phục vụ xác thực, chia sẻ thông tin công dân khi thực hiện thủ tục hành chính theo nguyên tắc: khai báo một lần, không yêu cầu khai báo lại các thông tin đã có trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; thống nhất quy trình nghiệp vụ, giải pháp kỹ thuật để tích hợp, cung cấp 100% các dịch vụ công thuộc thẩm quyền giải quyết của các cấp chính quyền trên Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Thực hiện nghiêm túc việc số hóa và tái sử dụng kết quả số hóa hồ sơ, giấy tờ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định và tiến độ tại Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ.

Chủ tịch UBND các huyện, thành phố, thị xã, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của Tổ công tác cấp xã, phường quan triệt tổ chức thực hiện nhiệm vụ, có kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc thực hiện các nội dung Đề án 06/CP theo đúng tiến độ đề ra.

Hội nghị được truyền trực tuyến đến 21 huyện, thành, thị. Ảnh: Phạm Bằng

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở TT&TT, Văn phòng UBND tỉnh đảm bảo an ninh thông tin, bảo vệ dữ liệu cá nhân, kịp thời theo dõi, phòng ngừa, ngăn chặn, phối hợp xử lý, khắc phục các sự cố về an toàn an ninh mạng; có biện pháp phòng ngừa trấn áp tội phạm công nghệ cao; tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của sở, ngành, địa phương để kịp thời báo cáo Chính phủ và các Bộ, ngành liên quan.

VNPT Nghệ An đảm bảo các nguồn lực về nhân sự, hạ tầng kỹ thuật, tiếp tục nâng cấp, hoàn thiện Hệ thống Thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh, đảm bảo kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cổng Dịch vụ công quốc gia đúng tiến độ, chất lượng./.