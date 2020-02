Quyết liệt đấu tranh với hành vi tăng giá vật tư y tế trước dịch bệnh virus Corona

Trước tình trạng các nhà thuốc tự ý nâng giá vật tư y tế phòng dịch, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã thành lập các tổ công tác vào cuộc đấu tranh quyết liệt. Ảnh: Thanh Phúc

Thời điểm ngay sau Tết, nhất là vào ngày 31/1, khi thông tin Nghệ An có một bệnh nhân nghi nhiễm virus Corona, thị trường khẩu trang ở Nghệ An nhảy giá chóng mặt, có nhiều nơi bán ra giá tăng gấp 5-7 lần so với trước nhưng vẫn “cháy hàng”. Người dân đổ xô đi mua khẩu trang, nước rửa tay gây ra cảnh chen lấn, xô đẩy ở các hiệu thuốc và gây hỗn loạn thị trường vật tư y tế trên địa bàn tỉnh.

Từ ngày 02/2 đến nay, Công an tỉnh Nghệ An đã đồng loạt triển khai, tiến hành kiểm tra các nhà thuốc , quầy thuốc trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An. Đợt kiểm tra này đã phát hiện phát hiện 08 quầy thuốc, nhà thuốc sai phạm tăng giá bán mặt hàng khẩu trang lên gấp 3 – 5 lần bình thường. Trong đó, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh đã trực tiếp đấu tranh, phát hiện 04 vụ việc liên quan đến tình trạng nêu trên, góp phần ổn định tình hình chung của cả tỉnh.

Lợi dụng nhu cầu người dân tăng cao, các nhà thuốc đồng loạt “thổi giá” khẩu trang nhằm trục lợi bất chính. Từ mức giá 25.000 đồng, 35.000 đồng, 40.000 đồng/hộp (tùy loại) tăng lên 150.000 đồng – 200.000 đồng/hộp, có nhiều nơi bán lẻ 50.000 đồng/chục – 55.000 đồng/chục ( tương đương 250.000 - 275.000 đồng/hộp, trước đó chỉ 7.000 - 8.000 đồng/chục). Hành vi này của các đối tượng đã trực tiếp tác động đến mục tiêu ổn định giá cả thị trường và đời sống nhân dân, gây bức xúc trong dư luận.



Việc đấu tranh với hành vi vi phạm về tự ý nâng giá khẩu trang so với quy định gặp không ít khó khăn, trở ngại đòi hỏi lực lượng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh phải kiên trì, quyết liệt. Ảnh: Thanh Phúc Trước tình hình trên, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh về việc chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Phòng Cảnh sát kinh tế, Công an tỉnh đã thành lập 4 tổ công tác. Trong đó, 3 tổ công tác phản ứng nhanh sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để phát hiện, kiểm tra đối với các nhà thuốc, quầy thuốc có hành vi kinh doanh khẩu trang y tế và dung dịch nước rửa tay sai giá quy định. Đồng thời lập 1 tổ phối hợp với các lực lượng khác để làm công tác tuyên truyền, vận động các nhà thuốc, quầy thuốc ký cam kết không bán phá giá mặt hàng khẩu trang y tế và dung dịch nước rửa tay.