Quyết liệt trên mặt trận đấu tranh phòng, chống tội phạm

Gia tăng tội phạm sử dụng công nghệ cao



Cùng với sự phát triển của mạng xã hội, khoa học, kỹ thuật, nhiều đối tượng phạm tội đã lợi dụng công nghệ cao, mạng xã hội, đánh vào lòng tham của nhiều người để chiếm đoạt tiền. Có nhiều trường hợp bị lừa đến hàng tỷ đồng. Riêng trong năm 2020, lực lượng công an các đơn vị, địa phương đã phát hiện, khởi tố, điều tra 45 vụ, 51 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, trong đó, có 24 vụ, 28 đối tượng phạm tội có sử dụng công nghệ cao.

Lực lượng công an tuần tra giữ an ninh, trật tự. Ảnh tư liệu Đặng Cường

Một trong những vụ việc khiến dư luận xôn xao, đó là trường hợp Trần Công Anh (SN 2002), trú xã Nghĩa Yên, huyện Nghĩa Đàn dùng mạng xã hội để lừa đảo, chiếm đoạt hàng trăm triệu đồng. Trần Công Anh đã dùng Facebook rao bán xe máy SH không giấy tờ với giá rẻ. Sau khi bị hại trả tiền mặt xong thì hắn không giao xe như thỏa thuận, mà chặn tài khoản, chặn liên lạc để chiếm đoạt tiền. Trước khi bị bắt, Công Anh đã thực hiện trót lọt 5 vụ, lừa đảo gần 100 triệu đồng. Với thủ đoạn tương tự, tháng 8/2020, công an huyện Nghi Lộc đã điều tra và bắt Trần Thị Ngọc (SN 1997), trú tại xã Sùng Phài (Lai Châu). Số tiền mà Ngọc lừa đảo, chiếm đoạt được của các bị hại lên đến 3,5 tỷ đồng.



Lãnh đạo Phòng cảnh sát Hình sự Công an tỉnh cho biết, hiện nay các đối tượng tội phạm ngày càng có nhiều thủ đoạn mới nhằm lừa đảo người nhẹ dạ cả tin, người có lòng tham, hoặc ít hiểu biết về công nghệ thông tin, mạng xã hội. Chúng thường chiếm quyền sử dụng, hoặc lập giả các tài khoản trên các trang mạng xã hội Facebook, Zalo, Viber… rồi nhắn tin lừa người thân, bạn bè của chủ tài khoản chuyển tiền cho đối tượng. Hoặc giả danh người có thẩm quyền trong các cơ quan Công an, Viện Kiểm sát, Tòa án, Hải quan, nhân viên sân bay, nhân viên công ty vận chuyển hàng hóa, doanh nhân giàu có ở nước ngoài… rồi đe dọa, lừa gạt, yêu cầu người bị hại chuyển tiền, sau đó chiếm đoạt. Bọn chúng còn dùng thủ đoạn như trên để lừa “chạy việc”, “chạy án”, lừa làm các thủ tục đưa người đi du lịch, du học hoặc làm việc tại nước ngoài, qua đó chiếm đoạt tài sản của bị hại…

Phiên tòa xét xử Phan Công Hải, trú tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc về tội chống phá Đảng, Nhà nước. Ảnh tư liệu

Ngoài ra, các đối tượng tội phạm còn lợi dụng mạng xã hội để tuyên truyền chống phá Đảng, Nhà nước. Gần đây nhất, ngày 15/12/2020, Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Trần Đức Thạch (SN 1952), trú xã Diễn Hải (Diễn Châu) 12 năm tù giam vì tội khởi xướng, thành lập tổ chức “Hội anh em dân chủ”, liên kết với các tổ chức bất hợp pháp trong nước và nước ngoài để âm mưu lật đổ chính quyền, chống phá Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Từ tháng 01/2020 đến nay, Công an Nghệ An đã phát hiện 132 vụ việc vi phạm các quy định pháp luật về an ninh, an toàn trên không gian mạng được quy định tại Luật An ninh mạng. Theo đó, đã xác minh, đấu tranh, làm rõ, xử phạt vi phạm hành chính 31 trường hợp với số tiền hơn 251 triệu đồng. Ngoài ra, cơ quan công an cũng cảnh cáo, răn đe, giáo dục, yêu cầu 102 trường hợp vi phạm gỡ bỏ thông tin sai sự thật, đăng thông tin cải chính. Đặc biệt, đã khởi tố, bắt 5 vụ, 5 đối tượng có các hành vi phát tán lên mạng xã hội những nội dung chống Đảng, Nhà nước, các nội dung chính trị xấu, sai sự thật.



Dày công “đánh án” ma túy

Lực lượng chức năng thu giữ 100 kg ma túy các đối tượng bỏ lại khi bị truy đuổi tại biên giới Việt - Lào. Ảnh tư liệu Hải Thượng

Năm 2020 không chỉ là năm diễn ra nhiều vụ án lớn trong lĩnh vực sử dụng công nghệ cao để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, đánh bạc qua mạng; mà còn là năm ghi dấu ấn của các lực lượng chức năng như công an, bộ đội biên phòng, hải quan… trong đấu tranh triệt phá hàng loạt đường dây buôn bán ma túy lớn với số lượng ma túy từ vài kg đến vài chục, thậm chí cả trăm kg ma túy. Đơn cử, ngày 4/11/2020, Phòng Phòng, chống tội phạm ma túy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy phối hợp với Chi cục Hải quan Cửa khẩu Thanh Thủy tổ chức tuần tra đoạn biên giới gần Mốc 462 để ngăn chặn vượt biên trái phép. Phát hiện đối tượng khả nghi, truy đuổi, các đối tượng buôn ma túy đã bỏ lại 4 bì xác rắn có trọng lượng 100 kg ma túy dạng đá.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh đã phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Đội TTKSGT 1.7 - Phòng Cảnh sát Giao thông, Công an các huyện Anh Sơn, Tương Dương, Cục Hải quan, Đồn Biên phòng Na Ngoi và các Cục nghiệp vụ Bộ Công an bắt quả tang đối tượng Hồ Sỹ Nguyên (SN 1968), trú tại khối Hòa Nam, Thạch Giám (Tương Dương) đang vận chuyển trái phép 50 kg chất ma túy.

Bộ đội Đồn Biên phòng Phúc Sơn phối hợp diễn tập truy bắt tội phạm. Ảnh tư liệu Lê Quang Dũng

Theo báo cáo của các lực lượng chức năng, năm 2020, ngoài sự gia tăng của tội phạm sử dụng công nghệ cao, thì tội phạm ma túy với nguồn thẩm lậu từ Lào vào địa bàn Nghệ An vẫn tiềm ẩn lớn, phức tạp. Các lực lượng đã phải dày công dàn “trận địa”, không quản ngại gian khổ, thậm chí có đồng chí đã hy sinh, để quyết tâm chặt đứt những đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy nguy hiểm; phát hiện và ngăn chặn nhiều âm mưu, thủ đoạn tinh vi của các loại tội phạm trên nhiều lĩnh vực...