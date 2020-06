Quyết tâm xây dựng xã Kim Liên giàu mạnh, văn minh

Tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng

Về thăm quê Bác hôm nay điều dễ nhận thấy là các hoạt động thi đua lao động, sản xuất, văn hóa, văn nghệ, thể thao đang diễn ra sôi nổi chào mừng Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025. Dọc theo những con đường, nhiều nhà mới được xây dựng khang trang, dịch vụ thương mại sầm uất, các tuyến đường rực rỡ sắc hoa tạo nên diện mạo mới trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đường về quê nội Bác Hồ, xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Trong nhiệm kỳ qua, thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, xã Kim Liên được chọn là một trong những xã điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu của huyện Nam Đàn.

Đây là niềm vinh dự nhưng cũng là thách thức đòi hỏi sự quyết tâm cao của toàn Đảng bộ và nhân dân xã Kim Liên. Những năm qua, mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, thách thức nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Kim Liên đã gặt hái được những kết quả khả quan trên lộ trình xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu.



Nổi bật nhất là kết cấu hạ tầng, hệ thống điện, đường, trường, trạm, thủy lợi, thiết chế văn hóa ngày càng được hoàn thiện, tạo diện mạo mới cho bộ mặt nông thôn trở thành điểm sáng về xây dựng nông thôn mới của huyện Nam Đàn. Trong nhiệm kỳ, Đảng ủy, chính quyền đã tập trung chỉ đạo các xóm nâng cấp đường giao thông nông thôn, giao thông nội đồng.

Trong nhiệm kỳ qua, toàn xã đã nâng cấp được 34,207 km đường trục xóm, làm mới được 2,5 km đường giao thông nội đồng và xây dựng được 38,69 km mương tiêu thoát nước trong khu dân cư.

Mùa vàng trên cánh đồng xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Trung Hà

Cùng với đó, xã tranh thủ các nguồn lực, sự quan tâm giúp đỡ của các cấp, các ngành, doanh nghiệp và phát huy tối đa nội lực để nâng cấp, xây dựng nhiều công trình quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã: Nâng cấp, tu sửa một số tuyến đường chính trên địa bàn xã như: tuyến Giang - Liên - Lâm, tuyến từ bãi đậu xe quê Nội Bác Hồ đi chùa Đạt ra Tỉnh lộ 542D; tuyến nối bãi xe quê Ngoại Bác Hồ với Quốc lộ 46, tuyến từ Quốc lộ 46 đi Nghĩa trang Cồn Mợng, tuyến từ Tỉnh lộ 540 đến Trường THPT, các tuyến đường kết nối tại xóm Sen 1, Vân Hội.

Nâng cấp hạ tầng các khu quy hoạch đấu giá quyền sử dụng đất; xây dựng mới và nâng cấp Trường Mầm non Hoàng Trù, Trường Mầm non Làng Sen, Trường Tiểu học Hoàng Trù, tu sửa Trường Tiểu học Làng Sen, Trường THCS Kim Liên và nâng cấp, xây dựng một số công trình khác trên địa bàn xã. Xây dựng, nâng cấp các công trình trên địa bàn xã như: Nhà văn hóa, nhà làm việc và khuôn viên trụ sở, Đài Tưởng niệm liệt sỹ, khuôn viên trạm y tế, khuôn viên chợ Cầu; phòng truyền thống của Nhà Văn hóa xóm Sen 1, công trình “HTX với Bác Hồ” do Liên Minh HTX Việt Nam tài trợ…

Giờ học Âm nhạc của học sinh Trường THCS Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh tư liệu: Mỹ Hà

Trên lĩnh vực phát triển kinh tế, xã chỉ đạo phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa. Tập trung chỉ đạo xây dựng các mô hình phát triển sản xuất như: mô hình liên kết sản xuất lúa Bắc Thịnh do HTX Kim Liên 2 và HTX Nông nghiệp Sen Quê Bác thực hiện, sản xuất ra sản phẩm gạo Làng Sen; mô hình trồng rau màu và trồng hoa trong nhà lưới tại xóm Sen 1, xóm Liên Mậu 3; mở rộng diện tích trồng sen trên diện tích ao, hồ các vùng: Liên Hồng, Mậu Tài, Hoàng Trù và dọc Quốc Lộ 46 và Tỉnh lộ 540, bước đầu các mô hình đã đem lại hiệu quả khá.

Các ngành nghề công nghiệp, TTCN phát triển khá về quy mô, nhất là nghề sản xuất đồ nhôm kính, đồ gỗ, mộc dân dụng, may mặc, nghề sản xuất bún, bánh...

Dịch vụ, thương mại, du lịch phát triển nhanh, chất lượng phục vụ ngày càng tốt hơn. Một số sản phẩm trên địa bàn phục vụ nhân dân và khách du lịch bước đầu đã hình thành và có hiệu quả như các sản phẩm từ sen (trà búp sen, trà lá sen), dưa lưới. Phối hợp triển khai xây dựng loại hình du lịch mới như du lịch trải nghiệm, homstay tại xóm Sen 2; trồng hoa kết hợp với trải nghiệm thực tế, chụp ảnh tại xóm Liên Mậu 3 được quan tâm chỉ đạo thực hiện.



Sen ở xã Kim Liên được bảo tồn và chế biến thành hàng hóa. Ảnh: Thanh Lê

Bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống

Đời sống văn hóa, xã hội ở xã Kim Liên có nhiều chuyển biến tích cực. Đặc biệt, chất lượng giáo dục đã được quan tâm đúng mức và đạt được thành quả đáng khích lệ. Quy mô hệ thống trường, lớp được quy hoạch hợp lý. Huy động các nguồn lực, đóng góp xã hội hóa xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ dạy học. Chất lượng giáo dục toàn diện và chất lượng mũi nhọn có nhiều chuyển biến. Đến nay, xã có 5/5 trường học đạt chuẩn Quốc gia.



Nhiệm kỳ qua, xã Kim Liên đã đề ra định hướng chung là bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương như các di tích văn hóa, lịch sử cách mạng, các lễ hội truyền thống, dân ca ví, giặm... Trong đó, lấy văn hóa, truyền thống lịch sử cách mạng là trọng tâm để thu hút và phát triển du lịch; lấy du lịch là công cụ để bảo tồn, quảng bá, giáo dục về văn hóa, lịch sử cách mạng, tư tưởng lý luận chính trị…

Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Kim Liên thu hút nhiều du khách trong nước và quốc tế. Ảnh tư liệu: Cảnh Hùng - P.V Du khách về thăm quê Bác luôn cảm thấy gần gũi, thân quen. Ngoài ra, xã Kim Liên cũng phát triển các sản phẩm đặc sản, truyền thống của địa phương để phục vụ du lịch, qua đó nâng cao giá trị sản xuất, phát triển kinh tế của người dân trên địa bàn xã. Kim Liên là quê hương của Hồ Chí Minh, là vùng đất có truyền thống hiếu học, nhân nghĩa và thân thiện. Để phát huy truyền thống và di sản của của quê hương, lãnh đạo xã Kim Liên đã quan tâm vận động người dân giữ gìn bản sắc văn hóa trong xây dựng nếp sống văn minh, lịch sự, thân thiện và mến khách. Chính vì vậy, trong nhiều năm qua, du khách về thăm quê Bác luôn cảm thấy gần gũi, thân quen.

Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” được thực hiện có hiệu quả gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn xã. Qua đó, hoạt động văn hóa, văn nghệ tiếp tục được đẩy mạnh trong các tầng lớp nhân dân. Công tác xây dựng thiết chế văn hóa, thông tin, thể thao có nhiều chuyển biến tích cực.

Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 89,5%; 100% xóm đạt danh hiệu đơn vị văn hóa. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân có nhiều tiến bộ. Các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với người có công được quan tâm kịp thời. Công tác xóa đói, giảm nghèo được chú trọng, hộ nghèo còn 25 hộ, chiếm 0,73%, (giảm 94 hộ = 2,97%), hộ cận nghèo 82 hộ chiếm 2,4% (giảm 61 hộ = 2,4%) so với đầu nhiệm kỳ.



Mô hình trồng dưa lưới cho thu nhập cao ở xã Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thanh Lê

Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng được quan tâm, chăm lo; năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ được nâng lên, phương thức lãnh đạo có sự đổi mới. Nội bộ đoàn kết, thống nhất cao. Hoạt động của HĐND tiếp tục được đổi mới, UBND đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo, điều hành và phát huy hiệu lực, hiệu quả trên các lĩnh vực quản lý; MTTQ và các đoàn thể ngày càng khẳng định rõ hơn vai trò, vị trí trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, nhiều phong trào sôi nổi, có chiều sâu.



Một góc Làng Sen, xã Kim Liên (Nam Đàn) – quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Sách Nguyễn