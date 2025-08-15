Giải trí Quỳnh Kool gây tranh cãi trong phim giờ vàng Gió ngang khoảng trời xanh Màn thể hiện của Quỳnh Kool trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh" nhận nhiều ý kiến trái chiều.

Quỳnh Kool trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh". Ảnh: VFC

Hiện tại, Quỳnh Kool góp mặt trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", đóng cặp cùng diễn viên Tô Dũng.

Cô vào vai Trúc Lam - cô gái từng tin rằng tình yêu và hôn nhân là tất cả những gì cô cần để có được hạnh phúc. Lam kết hôn với Toàn (Tô Dũng) – một người đàn ông thực tế, ít nói, gia trưởng.

Nhưng rồi sự vô tâm của chồng, áp lực tài chính và sự tham gia quá đà của chính mẹ ruột đã khiến cuộc hôn nhân của cô ngày càng ngột ngạt.

Trên các diễn đàn, nhiều khán giả tranh luận về diễn xuất của Quỳnh Kool. Đài từ, biểu cảm của nữ diễn viên bị cho là gượng gạo, thiếu cảm xúc.

Có ý kiến cho rằng tạo hình và gương mặt của Quỳnh Kool khác nhiều so với những vai diễn trước. Thậm chí, không ít người đặt nghi vấn Quỳnh Kool phẫu thuật thẩm mỹ khiến gương mặt đơ cứng.

Chia sẻ với phóng viên, Quỳnh Kool phủ nhận tin đồn phẫu thuật thẩm mỹ.

Nữ diễn viên tiết lộ: "Nhiều khán giả nói nhìn tôi khác ngày trước. Nhưng thực chất là do tôi tăng cân. Khi đóng phim Chúng ta của 8 năm sau, tôi 50kg, còn bây giờ tôi 57kg nên mặt tôi bầu bĩnh hơn. Có khi tôi chỉnh ảnh quá tay đăng lên mạng xã hội nên khán giả đồn tôi thẩm mỹ".

Quỳnh Kool đóng vai người vợ khó chiều trong phim giờ vàng. Ảnh: VFC

Trong phim, Trúc Lam là người vợ còn trẻ con, ngây ngô. Những tình huống như cô mua áo cho mèo với giá đắt dù chồng vất vả làm việc, đòi chồng mua quà tân gia đắt tiền cho bạn thân hay thường xuyên giận dỗi bỏ đi... khiến khán giả tranh cãi.

Mối quan hệ vợ chồng của Toàn - Lam cũng gây ra nhiều rắc rối do cả hai trái ngược nhau về tính cách và quan điểm.

Nói về lần hợp tác với Tô Dũng, Quỳnh Kool nói: "Lần đầu gặp, tôi nghĩ anh Dũng là người khó tính. Tôi nói nhìn anh Dũng y hệt nhân vật Toàn - một người cộc cằn, tiết kiệm, gia trưởng. Khi đóng chung với anh, tôi thấy anh là người chuyên nghiệp và phân tích nhân vật rất hay. Có những đoạn tôi mất cảm xúc, anh Tô Dũng là người giúp tôi cân bằng lại. Nhờ có anh, tôi mới làm tốt được vai diễn của mình".

"Gió ngang khoảng trời xanh" kể về hành trình đi tìm kiếm hạnh phúc của những người phụ nữ trên 30 tuổi với 3 nhân vật chính là Mỹ Anh - người chăm lo nội trợ, dành thời gian chăm lo cho chồng, con; Trúc Lam (Quỳnh Kool) đã kết hôn nhưng không chịu trưởng thành và Châu Ngân (Việt Hoa) - một cô gái ngoài 30 tuổi vẫn đang độc thân và tìm kiếm giá trị của riêng bản thân mình. Kịch bản "Gió ngang khoảng trời xanh" mua bản quyền từ phim "30 chưa phải là hết" đình đám của Trung Quốc. Phiên bản Việt hóa hứa hẹn mang đến nhiều khía cạnh khác nhau của những người phụ nữ ở độ tuổi ngoài 30.