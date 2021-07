Quỳnh Lưu đề xuất giãn cách xã hội toàn huyện và cách ly xã hội 2 xã

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An có cuộc họp khẩn với huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường

Trưa 27/7, đồng chí Bùi Đình Long- Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Nghệ An; PGS. TS Dương Đình Chỉnh - Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An và các đơn vị y tế đã có cuộc họp khẩn cùng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch huyện Quỳnh Lưu để triển khai phương án chống dịch liên quan đến chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Minh An.

Tạm xác định được trên 213 F1 và 682 F2

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 huyện Quỳnh Lưu: Trong chiều ngày 26/7, 2 nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang) được test nhanh cho kết quả dương tính với Covid-19. 2 người này được lấy mẫu PCR gửi CDC Nghệ An xét nghiệm khẳng định dương tính với Covid-19

Tỉnh Nghệ An đã công bố 2 ca bệnh này vào sáng nay. Đó là bệnh nhân T.T.T, nữ, sinh 1993, địa chỉ ở xóm Tân Thắng, xã An Hòa, huyện Quỳnh Lưu và bệnh nhân N.T.H, nữ, sinh 1989, địa chỉ ở xóm 11, xã Quỳnh Hưng, huyện Quỳnh Lưu.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết: Ngay sau khi có kết quả test nhanh, huyện Quỳnh Lưu đã thực hiện tạm phong tỏa , phun tiêu độc khử trùng Bệnh viện Đa khoa Minh An; tạm thực hiện cách ly xã hội đối với xã An Hòa và xã Quỳnh Hưng; tiến hành điều tra truy vết các trường hợp liên quan. Qua đó, đã xác định được 213 trường hợp F1 và 682 trường hợp F2.

Bệnh viện Đa khoa Minh An (xã Quỳnh Giang) - nơi 2 bệnh nhân làm việc. Ảnh: Thành Cường Các F1, F2 không ở tập trung mà ở rải rác khắp các xã, thị và có cả huyện Diễn Châu, thị xã Hoàng Mai. Dự kiến sẽ còn có nhiều trường hợp liên quan khác sẽ được xác định trong thời gian tới bởi bệnh nhân N.T.H (ở xã Quỳnh Hưng) có đi lễ nhà thờ vào ngày 25/7.

Và đặc biệt chồng và con của bệnh nhân T.T.T (ở xã An Hòa) cũng đã có kết quả test nhanh dương tính với Covid-19. Chồng của bệnh nhân T.T.T là lái xe đường dài có lịch trình đi lại từng đến nhiều nơi từ tỉnh Hải Dương, Hưng Yên cho đến thị xã Hoàng Mai, huyện Diễn Châu và thành phố Vinh.

Ông Hoàng Văn Bộ cho biết thêm: Hiện nay, số người liên quan vẫn chưa được lấy mẫu hết. Huyện vẫn đang thực hiện điều tra, truy vết và lấy mẫu, gửi CDC Nghệ An xét nghiệm.

Do địa điểm liên quan đến ca bệnh rộng nên huyện Quỳnh Lưu đề nghị tỉnh Nghệ An cho phép thực hiện cách ly y tế đối với 2 xóm Tân Thắng (xã An Hòa), xóm 11 (xã Quỳnh Hưng) và một phần của xóm Hồng Phong (xã An Hòa). Tổng số nhân khẩu ở khu vực cách ly y tế là 3.200 người. Đề xuất thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16 đối với 2 xã Quỳnh Hưng và An Hòa; thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 đối với toàn huyện Quỳnh Lưu.

Ở thời điểm này, huyện Quỳnh Lưu đã thiết lập 22 chốt tại khu vực tạm phong tỏa, cách ly xã hội; chặn 46 đường lưu thông ra, vào 2 xã An Hòa và Quỳnh Hưng.

Nguy cơ dịch bùng phát

Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An báo cáo kết quả điều tra dịch tễ. Ảnh: Thành Cường Tại cuộc họp khẩn, Tiến sĩ Nguyễn Văn Định - Giám đốc CDC Nghệ An báo cáo kết quả điều tra dịch tễ: 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H làm 2 bộ phận khác nhau tại Bệnh viện ĐK Minh An. Một người là thu ngân, một người là lấy mẫu xét nghiệm Covid-19.

Ngày 21/7, 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H đều tiếp xúc với bệnh nhân L.V.C (lái xe đường dài) test nhanh dương tính và được CDC xét nghiệm khẳng định dương tính vào ngày 22/7. Cả 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H đều xuất hiện triệu chứng lâm sàng như sốt, đau đầu, tức ngực, xì nước mũi.

Từ ngày 21/7 cho đến ngày 26/7, cả 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H đã tiếp xúc với rất nhiều bệnh nhân, người nhà đến khám, điều trị ở Bệnh viện ĐK Minh An. Với thời gian này, dịch có thể đã trải qua 2 chu kỳ lây nhiễm. Tải lượng vi rút ở thời điểm lấy mẫu xét nghiệm cho thấy sự lây nhiễm mạnh nhất nằm ở ngày bắt đầu xuất hiện triệu chứng lâm sàng - Tiến sĩ Nguyễn Văn Định nhận định.

Phát biểu tại cuộc họp, PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H có khả năng lây bệnh cho người nhà và ra ngoài cộng đồng là rất lớn. Quỳnh Lưu có nguy cơ cao dịch lây lan diện rộng.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh nêu rõ: Quỳnh Lưu có nguy cơ cao dịch lây lan diện rộng. Ảnh: Thành Cường Phòng chống dịch Covid-19, Quỳnh Lưu cần tiếp tục đẩy mạnh công tác truy vết người tiếp xúc gần, liên quan; thực hiện phân loại F1, F2 để lấy mẫu cũng như thực hiện cách ly. Đặc biệt, với những trường hợp trong khu vực thực hiện cách ly xã hội nếu có biểu hiện ho, sốt cần lấy mẫu và cách ly y tế ngay.

Ngành Y tế sẽ cử tổ chuyên môn ra sát cánh hỗ trợ cùng huyện Quỳnh Lưu chống dịch. Huyện cần thống kê yêu cầu nhân lực để ngành Y tế điều động, cử lực lượng ra hỗ trợ lấy mẫu và chống dịch. Ngành Y tế cũng sẽ có công văn chỉ đạo các đơn vị y tế trong việc hỗ trợ Quỳnh Lưu thực hiện khám, chữa bệnh cho người dân huyện nhà - Giám đốc Sở Y tế cho biết.

Yêu cầu toàn bộ hệ thống chống dịch Covid-19 vào cuộc

Trước diễn biến phức tạp, nguy cơ lớn của dịch Covid-19, đồng chí Bùi Đình Long - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống Covid-19 tỉnh yêu cầu huyện Quỳnh Lưu kích hoạt, huy động toàn bộ hệ thống chống dịch tham gia: Tiếp tục truy vết nhanh các F1, lấy mẫu xét nghiệm tất cả các trường hợp nghi ngờ, nhanh chóng khoanh vùng, khống chế, hạn chế các ca lây nhiễm trong cộng đồng.

Đồng chí Bùi Đình Long đồng ý với đề xuất về cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội của huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Thành Cường Các tổ chốt kiểm soát chặt, tuyệt đối không để người, phương tiện ra, vào khu vực cách ly y tế tại Bệnh viện Đa khoa Minh An, các xóm Tân Thắng và Hồng Phong, xã An Hòa và xóm 11 của xã Quỳnh Hưng; hạn chế tối đa người, phương tiện ra vào địa bàn 2 xã Quỳnh Hưng và An Hòa.

Đồng chí Bùi Đình Long nêu rõ: Người dân chỉ được ra ngoài khi mua thức ăn, lương thực. Người từ khu vực cách ly xã hội khi ra ngoài thì phải đưa vào khu cách ly tập trung. Quỳnh Lưu phải làm thật đúng quy định phong tỏa, cách ly, tránh tình trạng “ngoài chặt, trong lỏng”.

Huyện Quỳnh Lưu khẩn trương bố trí đủ các khu cách ly, đảm bảo điều kiện cách ly, thực hiện cách ly tập trung ngay các trường hợp có nguy cơ cao; chú ý đến việc đảm bảo đời sống cho người dân, đặc biệt là lương thực, nhu yếu phẩm cần thiết cho người ở trong vùng cách ly y tế, khu vực cách ly xã hội.

Đối với địa bàn huyện Quỳnh lưu tạm dừng các dịch vụ không thiết yếu, thực hiện nghiêm các quy định trong phòng, chống dịch theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ để hạn chế tối đa các ca lây nhiễm ra cộng đồng.

Với 2 bệnh nhân T.T.T và N.T.H, ngành Y tế chuyển 2 bệnh nhân về Bệnh viện dã chiến số 1 để điều trị; cử ngay đoàn công tác hỗ trợ về mặt chuyên môn giúp Quỳnh Lưu chống dịch.

Đồng chí Bùi Đình Long đồng ý với đề xuất về cách ly y tế, cách ly xã hội, giãn cách xã hội của huyện Quỳnh Lưu; huyện gửi ngay văn bản về Sở Y tế, trình UBND tỉnh ra quyết định./.