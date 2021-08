Quỳnh Lưu lập 269 chốt để kiểm soát dịch Covid-19

Trong những ngày qua, trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu liên tiếp ghi nhận thêm nhiều ca mắc Covid-19 có liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Ngay sau khi các ca bệnh được phát hiện, các địa phương có F0 đã nhanh chóng triển khai phong tỏa vùng dịch, lập chốt kiểm soát với phương châm “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.



Tính đến sáng nay 1/8, trên địa bàn huyên ghi nhận 57 ca mắc Covid-19, trong đó có 47 ca liên quan đến ổ dịch tại Bệnh viện Đa khoa Minh An. Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, số ca mắc Covid-19 liên tục tăng, UBND huyện Quỳnh Lưu vừa ra Quyết định số 1315 về việc thành lập thêm 9 chốt kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn huyện và tăng cường lực lượng cho 15 chốt khác tại các xã, thị trấn với 170 cán bộ, chiến sỹ tham gia.

Lực lượng trực chốt kiểm tra giấy tờ công dân ra vào địa bàn huyện Quỳnh Lưu. Ảnh: Việt Hùng

Trong đó, tăng cường 140 chiến sỹ Công an huyện, Công an xã chính quy; 15 cán bộ, chiến sỹ Ban CHQS huyện và 15 cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận. Ngoài ra, lực lượng trực chốt tại các xã còn có sự tham gia của Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công an viên, Dân quân tự vệ, Y tế...