Quỳnh Lưu: Một phụ nữ bị xe tải tông tử vong khi qua ngã tư đoạn xã Quỳnh Bảng

Theo đó, vào khoảng 10h 30 ngày 25/3, bà N.T. H (SN 1956), trú tại xã Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh Lưu, đang trên đường từ chợ về nhà. Khi đến đoạn ngã tư giao nhau giữa Quốc lộ 48E và Tỉnh lộ 537B (cách trụ sở xã Quỳnh Bảng 20 mét) thì bất ngờ bị một chiếc xe tải lưu thông hướng Quỳnh Lương – Quỳnh Bảng tông vào, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Lái xe ô tô tải sau khi gây tai nạn đã xuống trình báo với cơ quan chức năng.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Việt Hùng

Sau khi vụ việc xảy ra, Đội CSGT Công an huyện Quỳnh Lưu đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để phân luồng, đảm bảo an toàn giao thông. Theo người dân sinh sống tại khu vực này cho biết, đoạn ngã tư này là điểm đen an toàn giao thông do bị che khuất tầm nhìn ở nhiều phía nên có rất nhiều vụ tai nạn thương tâm xảy ra.

Ông Hồ Đình Quỳnh – Bí thư Đảng ủy xã Quỳnh Bảng (Quỳnh Lưu) cho biết, địa phương đang tiếp tục có văn bản đề xuất với các cấp để sớm lắp đặt đèn tín hiệu giao thông tại ngã tư này. Cung đường này có lượng giao thông đi lại rất đông, đặc biệt là đoạn ngã tư đi ra Khu du lịch biển Quỳnh Bảng nên lắp đặt đèn giao thông là điều cấp thiết.