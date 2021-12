Quỳnh Lưu nỗ lực cán đích huyện nông thôn mới

QUYẾT TÂM VỀ ĐÍCH NÔNG THÔN MỚI

Quỳnh Lâm là 1 trong 2 xã phấn đấu về đích nông thôn mới trong năm 2021 theo kế hoạch của huyện Quỳnh Lưu. Thời điểm này, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Quỳnh Lâm đang tập trung mọi nguồn lực hoàn thành các tiêu chí còn lại để “cán đích” nông thôn mới theo đúng kế hoạch. Một trong các tiêu chí xã đang nỗ lực triển khai thực hiện là cơ sở vật chất văn hóa.

Ông Nguyễn Đình Dung - Chủ tịch UBND xã Quỳnh Lâm cho biết: “Theo kết quả thẩm định của tỉnh, hiện nay xã đã đạt 18/19 tiêu chí; trong đó có tiêu chí gần đạt, chỉ cần hoàn thiện hồ sơ minh chứng gồm: Giao thông, thủy lợi, điện, chợ, trường học, môi trường và an toàn thực phẩm, hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. Còn 1 tiêu chí chưa đạt là cơ sở vật chất văn hóa. Với tiêu chí này, địa phương đang nỗ lực thực hiện, trong đó, tập trung quy hoạch, xây dựng 2 nhà văn hóa thôn 12 và thôn 13; theo kế hoạch sẽ phấn đấu khởi công xây dựng trong tháng 12/2021”.

Đường về làng Quỳnh (xã Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu). Ảnh: Nhật Thanh Bám sát mục tiêu, thời gian qua, Ban Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới huyện Quỳnh Lưu tăng cường hướng dẫn, chỉ đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương vừa bố trí lực lượng tham gia phòng dịch, vừa triển khai xây dựng nông thôn mới, tập trung các tiêu chí chưa đạt. Đối với 2 xã còn lại là Quỳnh Lâm, Quỳnh Thanh đang trên đà về đích, huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, tháo gỡ khó khăn và hỗ trợ kịp thời để các xã có điều kiện hoàn thành các tiêu chí. Đến nay, xã Quỳnh Lâm đạt 18/19 tiêu chí, xã Quỳnh Thanh đạt 17/19 tiêu chí.



Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, có nhiều cách làm hay, sáng tạo, nên chương trình xây dựng nông thôn mới ở huyện Quỳnh Lưu đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Đến thời điểm này, toàn huyện có 30/32 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 2 xã còn lại quyết tâm về đích nông thôn mới trong năm 2021. Đây là tiền đề hoàn thành đề án xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021.

PHẤN ĐẤU HOÀN THÀNH TIÊU CHÍ HUYỆN NÔNG THÔN MỚI

Tính đến tháng 11/2021, huyện Quỳnh Lưu đạt 5/10 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới gồm: Thủy lợi; điện; văn hóa; y tế; giáo dục; sản xuất; chỉ đạo xây dựng NTM. Còn 5 tiêu chí chưa đạt là: Quy hoạch; giao thông; môi trường; an ninh, trật tự xã hội và 100% số xã đạt chuẩn NTM. Trong số các tiêu chí chưa đạt có 2 tiêu chí: An ninh, trật tự xã hội và 100% số xã đạt chuẩn NTM đều đã hoàn thành 90% tiêu chí.

Đối với tiêu chí quy hoạch, huyện đang hoàn thiện hồ sơ theo ý kiến góp ý của sở, ngành cấp tỉnh, phấn đấu trình Sở Xây dựng thẩm định xong trước ngày 30/12/2021. Về tiêu chí giao thông, huyện tổ chức rà soát cắm mốc, bổ sung biển báo; rà soát các tuyến đường chưa đạt chuẩn để xây dựng; rà soát các tuyến giao thông chưa phù hợp quy hoạch để điều chỉnh bổ sung. Đến nay, huyện đã tổ chức cắm mốc 2 tuyến Thạch – Thanh - Lương và Tân – Bảng với 294 mốc; dự kiến trong đầu tháng 12 triển khai thi công; Đẩy nhanh tiến độ thi công tuyến đường Văn – Thanh – Yên; Tiếp tục duy tu, bảo dưỡng tuyến đường từ xã Quỳnh Tam đi xã Quỳnh Châu và tuyến đường xã Quỳnh Châu đi xã Tân Sơn… Đối với Bến xe của huyện, hiện nay đã lập quy hoạch điều chỉnh, làm mương chịu lực, bờ tường bao và xây dựng xưởng sửa chữa xe. Đối với các dự án đầu tư, huyện tiếp tục đôn đốc đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành theo kế hoạch đề ra.

Quang cảnh thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu); Mô hình đường hoa, đường cờ xanh, sạch, đẹp ở xã NTM kiểu mẫu Quỳnh Đôi (Quỳnh Lưu). Ảnh: Thu Hương Trong tiêu chí môi trường, huyện đã ký kết hợp đồng thu gom rác thải với bãi rác của tỉnh tại huyện Nghi Lộc và Nhà máy rác T-Tech huyện Nghĩa Đàn; chỉ đạo các xã, thị trấn ra quân giao thông thủy lợi, chỉnh trang môi trường nông thôn; thực hiện tốt việc thu gom, vận chuyển và xử lý bao, gói thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng. Đến nay, huyện đã bố trí được 1.900 thùng đựng vỏ bao bì. Đồng thời, xây dựng kế hoạch và phối hợp với Ủy MTTQ và các đoàn thể huyện tập trung chỉnh trang cảnh quan môi trường tại các đơn vị xã.



Đối với tiêu chí an ninh, trật tự xã hội, Công an huyện đã lập danh sách 4 đơn vị ra khỏi danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự xã hội; phấn đấu tháng 12/2021 được Bộ Công an công nhận 4 đơn vị không nằm trong danh sách địa bàn trọng điểm phức tạp về trật tự, xã hội.

Theo Ban Chỉ đạo Chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới huyện Quỳnh Lưu, cuối tháng 12/2021, huyện sẽ đón đoàn thẩm định NTM của tỉnh về kiểm tra, đánh giá các tiêu chí huyện NTM và tiếp tục đón đoàn thẩm định các tiêu chí huyện nông thôn mới của Trung ương trong tháng 4/2022.

Ông Hoàng Văn Bộ - Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu cho biết thêm: Từ nay đến khi thẩm định huyện nông thôn mới, Ban Chỉ đạo yêu cầu các phòng, ban cấp huyện tập trung cao độ cùng đồng lòng, chung sức, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại. Bên cạnh đó, huyện sẽ tập trung xây dựng cụ thể, chi tiết lộ trình thẩm định đảm bảo tuyến khép kín, để đoàn thẩm định Trung ương thấy được toàn bộ những kết quả điển hình trong xây dựng huyện nông thôn mới. Tại các nơi đoàn thẩm định đến thăm phải có điểm nhấn và làm nổi bật được bề dày lịch sử, nét văn hóa nổi bật của cộng đồng dân cư.