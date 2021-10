Quỳnh Lưu nỗ lực đảm bảo thu ngân sách

Tăng cường tuyên truyền, vận động



Thị trấn Thị trấn Cầu Giát (Quỳnh Lưu) hiện có 456 hộ kinh doanh cá thể thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước; tuy nhiên từ đầu năm 2021 đến nay, do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên tình hình sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn. Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, nên thị trấn Cầu Giát đã lồng ghép nội dung tuyên truyền đẩy mạnh công tác thu thuế đến từng người dân.

Một góc thị trấn Cầu Giát. Ảnh: Hoàng Vĩnh Xác định công tác thu ngân sách là nhiệm vụ quan trọng, cấp ủy, chính quyền thị trấn đã phối hợp chặt chẽ với Chi cục Thuế triển khai thực hiện các giải pháp thu có hiệu quả ngay từ đầu năm. Tập trung vào công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người nộp thuế. Ngoài ra thị trấn cũng chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, chi hội, khối xóm phổ biến các chính sách thuế mới đến người nộp thuế, đặc biệt là những nội dung về cải cách thủ tục hành chính hỗ trợ người nộp thuế bằng hình thức trực tuyến trong thời gian thực hiện cách ly xã hội.



Ông Hồ Hữu Châu - Chủ tịch UBND thị trấn Cầu Giát cho biết: “Ngoài các hộ thực hiện tốt nghĩa vụ nộp thuế, đối với các hộ bị tạm ngừng hoạt động, hoặc giảm doanh thu thì thị trấn đã kịp thời phối hợp với cán bộ Chi cục Thuế Bắc Nghệ I hướng dẫn người dân hoàn thành các thủ tục để hưởng chính sách miễm, giảm thuế của Nhà nước. Nhờ đó mà trong 9 tháng đầu năm 2021 thị trấn Cầu Giát đã thu được trên 3 tỷ đồng tiền thuế, đạt so với cùng kỳ năm ngoái”.

Thời điểm này, không riêng các hộ kinh doanh cá thể mà nhiều doanh nghiệp trên địa bàn huyện Quỳnh Lưu cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Công ty TNHH Đức Tài là một trong những doanh nghiệp nộp thuế lớn của huyện Quỳnh Lưu. Tuy nhiên, trong các đợt bùng phát dịch Covid-19 vừa qua, công ty bị ảnh hưởng rất nhiều do các lĩnh vực kinh doanh gồm nhà hàng, khách sạn và khu vui chơi giải trí bị tạm dừng hoạt động, doanh thu giảm 2/3 so với những năm trước. Khắc phục khó khăn đó, Ban Giám đốc Công ty đã linh hoạt mở rộng thêm lĩnh vực kinh doanh siêu thị bán lẻ; bố trí công nhân viên tăng ca sản xuất thêm trang trại sản xuất rau củ quả sạch.

Các cơ sở sản xuất, kinh doanh ở huyện Quỳnh Lưu tập trung sản xuất để đảm bảo nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước. Ảnh: Thu Hương

Bên cạnh đó, nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, ngành Thuế Quỳnh Lưu cũng đã kịp thời triển khai các chính sách thuế mới của Nhà nước đến công ty, tập huấn luật thuế mới cho đội ngũ kế toán - tài chính. Nhờ đó trong 9 tháng đầu năm 2021, doanh thu công ty vẫn đảm bảo thực hiện nghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước.



Bà Phạm Ngọc Mai - Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty TNHH Đức Tài (Quỳnh Lưu) cho biết: “Thời gian qua, được sự hướng dẫn của Chi cục Thuế Bắc Nghệ I, doanh nghiệp chúng tôi đã được miễm giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp; Bên cạnh đó, Chi cục Thuế còn có chính sách gia hạn thêm thời gian và không tính lãi suất cho chúng tôi để doanh nghiệp hoàn thành tốt nghĩa vụ đóng thuế cho Nhà nước đúng chỉ tiêu thuế”.





Nỗ lực cao



Năm 2021, huyện Quỳnh Lưu được UBND tỉnh giao thu ngân sách Nhà nước là 354,2 tỷ đồng (riêng tiền sử dụng đất 220 tỷ đồng). Xác định thu ngân sách Nhà nước là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu của cả hệ thống chính trị, thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch Covid-19 và vừa đảm bảo phát triển kinh tế, huyện Quỳnh Lưu đã tích cực triển khai có hiệu quả các giải pháp.

Sản xuất tại Công ty TNHH Hồ Hoàn Cầu. Ảnh: Hoàng Vĩnh

Trong đó, quản lý, điều hành ngân sách, tập trung thu thuế đảm bảo thu đúng quy định, khai thác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực của địa phương, đẩy mạnh cải cách hành chính, công nghệ thông tin trong lĩnh vực tài chính ngân sách, thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong quản lý ngân sách, phấn đấu với quyết tâm cao nhất để hoàn thành vượt mức nhiệm vụ được giao.

Trong 9 tháng đầu năm, toàn huyện thu ngân sách được hơn 456 tỷ đồng, đạt 129% dự toán pháp lệnh, bằng 101% kế hoạch và bằng 69% so với cùng kỳ năm 2020. Cơ bản các khoản thu đều đạt tiến độ so với dự toán, riêng chỉ có khoản thu từ công thương nghiệp ngoài quốc doanh không đạt theo tiến độ đề ra do ảnh hưởng dịch bệnh.





Nhận định từ nay đến cuối năm 2021, tình hình dịch bệnh sẽ còn phức tạp, các hoạt động sản xuất kinh doanh vẫn ở mức cầm chừng, tuy nhiên để hoàn thành tốt việc thu ngân sách, thời gian tới Chi cục Thuế Bắc Nghệ I sẽ tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp nhằm triển khai đồng bộ có hiệu quả các giải pháp thu thuế.

Trong đó, chú trọng công tác thanh tra, kiểm tra với quyết tâm thu đúng, thu đủ, chống thất thoát nguồn ngân sách Nhà nước; tăng cường phân tích hồ sơ nhằm xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm pháp luật từ đó kiểm tra tại doanh nghiệp; đồng thời, triển khai kịp thời có hiệu quả các nhóm giải pháp quản lý thu, chống thất thu trong các lĩnh vực khoáng sản, bất động sản, thương mại điện tử để tăng nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.



Để đảm bảo đạt 100% chỉ tiêu thu ngân sách năm 2021, huyện đề nghị các phòng, ban liên quan phối hợp quản lý chặt chẽ các đơn vị và doanh nghiệp nộp các khoản thuế, phí được tính trong dự toán thu ngân sách nhà nước huyện năm 2021 đảm bảo đúng tiến độ. Các xã, thị trấn, các phòng ban chuyên môn thường xuyên phối hợp với đơn vị quản lý chặt chẽ mọi nguồn thu phát sinh; tập trung nguồn thu không bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhằm bù đắp các khoản hụt thu, chống xói mòn nguồn thu do tác động của dịch bệnh

Ông Nguyễn Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND huyện Quỳnh Lưu

Những giải pháp mà huyện Quỳnh Lưu đã và đang thực hiện đã thể hiện quyết tâm vừa phòng chống dịch, vừa đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2021.