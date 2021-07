Quỳnh Lưu tiếp tục điều tra, truy vết, xét nghiệm diện rộng để chống dịch Covid-19

Bệnh viện Đa khoa Minh An được xác định là nơi xuất phát các ca nhiễm ở Quỳnh Lưu và Hoàng Mai hiện nay. Ảnh: Thành Cường

12 ca nhiễm từ “ổ dịch” Bệnh viện Đa khoa Minh An

Tính từ 2 ca nhiễm Covid-19 đầu tiên được phát hiện vào ngày 26/7, đến nay, chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Đa khoa Minh An (huyện Quỳnh Lưu) đã có 11 bệnh nhân mắc Covid-19 ở tại địa phương và 01 bệnh nhân tại thị xã Hoàng Mai . 6 địa bàn có ca nhiễm Covid-19 bao gồm các xã: Quỳnh Hưng, An Hòa, Quỳnh Lâm, Quỳnh Giang, Tân Sơn và Quỳnh Văn.

Tại cuộc họp, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết: Qua phân tích, đánh giá các chỉ số xét nghiệm cho thấy tình trạng lây nhiễm Covid-19 diễn ra trong 1 tuần trở lại đây. Tất cả ca nhiễm đều liên quan đến Bệnh viện Đa khoa Minh An

32/33 xã, thị ở huyện Quỳnh Lưu có bệnh nhân, người nhà từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An. Trong đó có khoảng 10 người từng đến Bệnh viện Đa khoa Minh An vẫn chưa tìm được do cung cấp khai báo sai địa chỉ, số điện thoại liên lạc.