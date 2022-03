Quýt PQ Nghệ An tăng giá mạnh do dịch bệnh

Người dân phấn khởi vì cam, quýt được tiêu thụ mạnh sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Q.A Thời điểm này của năm ngoái, vườn quýt PQ của gia đình ông Trần Quốc Tiền, xóm Đồng Phong, xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn) phải nhờ đến sự giải cứu của các mạnh thường quân, các đơn vị, với giá chỉ 2.000 - 3.000 đồng/kg. Năm nay, toàn bộ lượng quýt đều được các thương lái đến tận vườn để thu mua với giá cao gấp nhiều lần. Ông Tiền chia sẻ: "Nhà tôi có 1,1 ha quýt PQ, do được chăm sóc tốt, thời tiết thuận lợi nên sản lượng đạt gần 30 tấn quả. Đầu vụ giá quýt giao động từ 4.000 - 5.000 đồng/kg tại vườn, tuy nhiên, từ thời điểm Tết Nguyên đán đến nay, giá đã tăng lên 10.000 - 12.000 đồng/kg nhưng không đủ để bán vì lượng người đặt hàng tăng đột biến".



Quýt PQ được đóng thành từng bao có khối lượng từ 10 - 20 kg để bán cho người dân, chủ yếu ép lấy nước uống trong mùa dịch. Ảnh: Q.A Ông Hoàng Văn Phúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên cho biết: Toàn xã có gần 100 ha quýt PQ đang cho thu hoạch, năm nay quýt được mùa, được giá nên bà con phấn khởi. Đặc biệt, nếu như các năm trước người dân phải mang đi bán lẻ hoặc quảng cáo trên các trang mạng xã hội để tìm người mua, thì năm nay, thương lái các nơi đổ về đông lắm. Một số hộ để dành bán thời điểm này có thể thu về hàng chục đến hàng trăm triệu đồng. Được biết, toàn huyện Nghĩa Đàn có trên 440 ha quýt PQ cho thu hoạch tập trung chủ yếu ở các xã Nghĩa Mai, Nghĩa Yên, Nghĩa Thọ… Năng suất dự kiến đạt từ 25 - 30 tấn quả/ha, sản lượng ước đạt trên 10.000 tấn trong niên vụ này.



Còn tại huyện Quỳ Hợp, thời điểm này chỉ còn ít diện tích cam chín muộn, chủ yếu là quýt đã cho thu hoạch với diện tích trên 500 ha, tập trung tại các xã Nghĩa Xuân, Minh Hợp... Do chuẩn bị bước vào giai đoạn cuối vụ nên quýt hái đến đâu đều được các thương lái thu mua đến đó.

Chị Nguyễn Thị Hải, thương lái thu mua quýt cho biết: Có 2 nguyên nhân chính dẫn đến việc cam, quýt được tiêu thụ mạnh đột biến. Chủ yếu là do dịch Covid-19 bùng phát mạnh tại nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh sau Tết, số ca F0 liên tục tăng cao, do đó, nhu cầu về hoa quả, đặc biệt là quả có múi giàu vitamin C và khoáng chất để tăng sức đề kháng được nhiều người dân tìm đến. Thứ hai, là do cam, quýt hiện nay đã chuẩn bị vào đợt cuối thu hoạch, nên sản lượng không nhiều, đặc biệt là cam hiện rất hiếm, chỉ còn quýt. Do đó, giá thành tăng lên cũng là điều dễ hiểu trong quy luật cung cầu...".

Được biết, mỗi ngày chị Hải đều thuê xe hàng lên các huyện Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp để nhập hàng tấn quýt về TP.Vinh để bán, số lượng quýt được cắt ngang, không chọn, bán theo từng bao đóng sẵn từ 10 - 20 kg để người dân mua về ép nước uống trong mùa dịch. Theo tiết lộ của chị Hải thì hàng nhập về đến đâu đều được tiêu thụ hết.