Ra mắt bộ sách điện tử “Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh - Biên niên sử truyền hình”

(Baonghean.vn) - Hoạt động vận tải đường thủy nội địa trên địa bàn Nghệ An lâu nay chủ yếu đang là hoạt động khai thác, vận chuyển cát, sạn trên sông. Các hoạt động này dù đã được quản lý, kiểm tra chặt chẽ, thế nhưng vẫn thường xuyên xuất hiện tình trạng khai thác trái phép gây sạt lở hai bên bờ sông.

(Baonghean.vn) - Tương Dương là đơn vị cấp huyện có diện tích lớn nhất Việt Nam. Nơi này núi non hùng vĩ, hoang sơ, nhiều thắng cảnh tuyệt mỹ, địa bàn cư trú của 6 dân tộc thiểu số với những nét văn hoá đặc sắc. Phủ Tương thực sự là “thiên đường du lịch ” ở miền Tây xứ Nghệ.

(Baonghean.vn) - Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cho ý kiến báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 26 của Bộ Chính trị; Chốt phương án mở rộng địa giới hành chính thành phố Vinh; Tỉnh ủy Nghệ An đánh giá hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; Nghệ An ra công điện ứng phó với bão số 2; Bắt đối tượng chém 1 người tử vong, 2 người bị thương ở Quỳ Hợp... là những thông tin nổi bật ngày 9/8.

(Baonghean.vn) - Vụ đông 2022, Nghệ An dự kiến gieo trồng 35.430 ha cây trồng các loại theo hướng nâng cao giá trị, thâm canh.

(Baonghean.vn) - Chiều 9/8, Hội hỗ trợ gia đình liệt sỹ tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị sơ kết 7 tháng đầu năm 2022; triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm.

(Baonghean.vn) - Với tinh thần đoàn kết, thống nhất cao, Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2022-2027 gồm 17 đồng chí. Thiếu tá Nguyễn Đình Khánh được Đại hội tín nhiệm bầu chức danh Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh lần thứ XIV nhiệm kỳ 2022-2027.