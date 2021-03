Về phía Tỉnh đoàn Nghệ An có đồng chí Lê Văn Lương - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh Nghệ An và các đồng chí Thường trực, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn;…

Dự lễ có đồng chí Ngô Văn Cương - Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thu Hường - Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ngọc Kim Nam - Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy.

Các đại biểu cắt băng ra mắt cuốn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)”. Ảnh: Thành Duy

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Nghệ An (26/3/1931 - 26/3/2021), Ban Thường vụ Tỉnh đoàn đã tiến hành tổ chức chỉnh lý, bổ sung và tái bản cuốn sách “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu niên Nghệ An (1925 - 2020)” thành cuốn “Lịch sử Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và phong trào thanh thiếu nhi Nghệ An (1925 - 2020)".