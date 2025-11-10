Xã hội Ra mắt Đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT: Chung tay ươm mầm tài năng trẻ Nghệ An

Lễ ra mắt đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT diễn ra vào ngày 9/10 vừa qua tại trụ sở Hoàng Gia Phát Group (TP. Vinh cũ, Nghệ An), đánh dấu bước khởi đầu cho hành trình nuôi dưỡng tài năng trẻ và lan tỏa tinh thần thể thao trong cộng đồng.



Chương trình do HGP Sport phối hợp cùng Trung tâm Bóng đá 4YOU SPORT Nghệ An tổ chức, với sự tham dự của các ông: Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group; Lê Quốc Ý - Chủ tịch Y Group; đại diện các đơn vị thành viên, ban huấn luyện cùng 25 cầu thủ U16.

HGP Sport phối hợp cùng Trung tâm Bóng đá 4YOU SPORT Nghệ An ký kết thành lập đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT. Ảnh: P.V



Hành trình ý nghĩa vì thế hệ trẻ

Phát biểu tại buổi lễ, ông Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - Tổng Giám đốc Hoàng Gia Phát Group cho biết: “Thể thao không chỉ là rèn luyện thể chất mà còn là hành trình rèn luyện ý chí, tinh thần và nhân cách. Hoàng Gia Phát mong muốn cùng 4YOU SPORT đồng hành trong việc gieo mầm khát vọng và xây dựng thế hệ trẻ Nghệ An khỏe mạnh, tự tin và nhân ái”.

Thông điệp xuyên suốt của chương trình là: "Từ sân cỏ - lan tỏa nhân văn; Từ tinh thần thể thao - kết nối phụng sự cộng đồng”. Sự kiện không chỉ là hoạt động thể thao, mà còn thể hiện cam kết lâu dài của Hoàng Gia Phát Group trong phát triển cộng đồng, giáo dục và thể thao lứa tuổi thanh, thiếu niên.

HGP Sport tài trợ 30 triệu đồng cho đội U16 Hoàng Gia Phát – 4YOU SPORT. Ảnh: P.V



Tại buổi lễ, HGP Sport công bố tài trợ 30 triệu đồng cho đội U16 Hoàng Gia Phát – 4YOU SPORT, phục vụ công tác huấn luyện, trang thiết bị và dinh dưỡng, giúp các cầu thủ trẻ có điều kiện tốt nhất chuẩn bị cho Giải Bóng đá U16 Nghệ An lần thứ II – năm 2025.

Sự kiện là một phần trong chuỗi Chương trình "Áo đỏ, cờ đỏ cho em – Việt Nam Văn minh 2045”, do Hoàng Gia Phát Group khởi xướng, hướng đến phát triển toàn diện con người Việt Nam hiện đại. Bên cạnh tài trợ thể thao, Hoàng Gia Phát Group còn triển khai nhiều chương trình thiện nguyện - giáo dục ý nghĩa như: “Bếp ăn niềm tin – Yên Thắng”, tặng tủ sách, đồ chơi cho trẻ em vùng cao…; Tất cả đều hướng đến mục tiêu “phát triển con người Việt Nam toàn diện – từ thể chất, trí tuệ đến tinh thần”.

Ra mắt áo đấu đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT. Ảnh: P.V

Ông Lê Quốc Ý – Chủ tịch Y Group, đại diện 4YOU SPORT chia sẻ: “Sự đồng hành của Hoàng Gia Phát Group là nguồn động viên to lớn. Việc kết hợp giữa doanh nghiệp và thể thao học đường sẽ giúp học sinh được rèn luyện bài bản, tiếp cận mô hình đào tạo tiên tiến, từng bước chạm đến ước mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp”.

Hướng tới xây dựng Học viện Thể thao cộng đồng

Trong định hướng phát triển dài hạn, HGP Sport và 4YOU SPORT đang xúc tiến kế hoạch xây dựng Học viện Thể thao HGP Sport – 4YOU SPORT Nghệ An, với mục tiêu trở thành trung tâm đào tạo và phát triển tài năng thể thao trẻ khu vực Bắc Trung Bộ.

Ban Huấn luyện đội bóng cùng Ban Lãnh đạo Công ty Hoàng Gia Phát Group trong buổi lễ ra mắt Đội bóng U16 Hoàng Gia Phát - 4YOU SPORT. Ảnh: P.V

Mô hình học viện sẽ kết hợp đào tạo thể thao - rèn luyện kỹ năng sống - phát triển nhân cách, tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được tiếp cận môi trường huấn luyện chuyên nghiệp, hướng đến thi đấu ở các cấp độ cao hơn trong tương lai.

Lễ ra mắt Đội bóng U16 Hoàng Gia Phát – 4YOU SPORT không chỉ là bước khởi đầu cho một hành trình thể thao, mà còn là minh chứng cho tinh thần tiên phong và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp Nghệ An - một Hoàng Gia Phát hiện đại, nhân bản và vì cộng đồng.