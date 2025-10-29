Thời sự Ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An Sáng 29/10, HĐND tổ chức lễ ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An.

Tham dự có các đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; Phan Đức Đồng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy phường Trường Vinh; Nguyễn Nam Đình - Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Như Khôi - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh.

Các đồng chí Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh thực hiện nghi thức ra mắt hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Cường

Thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia và Kế hoạch số 328-KH/TU của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết 57, Hội đồng nhân dân và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đã tích cực triển khai chuyển đổi số trong hoạt động điều hành, nhằm nâng cao hiệu quả, tiết kiệm chi phí và phục vụ người dân tốt hơn. Trọng tâm là việc vận hành hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An, gồm: Phần mềm kỳ họp không giấy, phần mềm họp trực tuyến, và hệ thống theo dõi giải quyết công việc.

Đặc biệt, hệ thống theo dõi giải quyết công việc bao gồm 6 module chức năng quan trọng, giúp tăng cường tính minh bạch, trách nhiệm giải trình và kết nối trực tiếp giữa cơ quan dân cử với cử tri, đảm bảo mọi kiến nghị, quyết nghị đều được theo dõi và thực hiện nghiêm túc, góp phần xây dựng chính quyền điện tử hiện đại.

Với sự đồng hành, phối hợp tích cực của VNPT Nghệ An và Công ty TNHH Tích hợp hệ thống Minh Hoàng, đến nay phần mềm ứng dụng đã hoàn thiện, chính thức ra mắt và đi vào vận hành đồng bộ.

Việc chính thức đưa vào sử dụng hệ thống phần mềm chuyển đổi số phục vụ hoạt động của HĐND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh sẽ hiện đại hóa toàn bộ quy trình hoạt động trên môi trường điện tử của cơ quan dân cử cấp tỉnh; góp phần nâng cao tính minh bạch, tiết kiệm thời gian, chi phí, hiệu quả trong xử lý công việc, phục vụ tốt hơn yêu cầu, nguyện vọng của cử tri trong tỉnh.

Đây cũng là tiền đề, động lực quan trọng để HĐND các phường, xã tích cực ứng dụng công nghệ số vào giải quyết công việc trong thời gian tới, góp phần xây dựng cơ quan dân cử các cấp của tỉnh Nghệ An tiên phong trong chuyển đổi số.