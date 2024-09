Kinh tế Ra mắt Hiệp hội Cửa Việt Nam - Chi hội tỉnh Nghệ An Lễ ra mắt Hiệp hội Cửa Việt Nam – Chi hội tỉnh Nghệ An với chủ đề: “Hào khí sông Lam - Tương lai vững chắc” đã diễn ra tối 31/8/2014, tại thành phố Vinh.

Dự lễ có các ông: Cao Minh Tú - Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Nghệ An; Ngô Quốc Huân – Chủ tịch Hiệp hội Cửa Việt Nam, cùng đại diện lãnh đạo các Ban của Hiệp hội; các Chi hội, Ban vận động trên cả nước.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương tỉnh Nghệ An tặng hoa chúc mừng Chi hội Cửa tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V

Trong xu thế hội nhập và phát triển chung của đất nước, ngành Xây dựng đóng một vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế và góp phần thay đổi diện mạo của tỉnh Nghệ An nói riêng và cả nước nói chung. Theo đó, lĩnh vực sản xuất cửa cũng có nhiều bước tiến mạnh mẽ.

Đáp ứng nhu cầu kết nối, hỗ trợ và định hướng trong lĩnh vực cửa, Chi hội Cửa tỉnh Nghệ An được ra mắt với chứng nhận của Hiệp hội Cửa Việt Nam. “Hào khí sông Lam” chính là biểu trưng cho tinh thần của con người xứ Nghệ, đoàn kết, tri thức để cùng nhau xây dựng một “Tương lai vững chắc” cho ngành Cửa tại Nghệ An, góp phần phát triển kinh tế nước nhà.

Trao Quyết định phân công Ủy viên Ban Chấp hành Hiệp hội Cửa Việt Nam - Chi hội tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2020 – 2025 và ra mắt Chi hội Cửa tỉnh Nghệ An. Ảnh: P.V



Sự ra đời của Chi hội tỉnh Nghệ An đánh dấu mốc phát triển của ngành Cửa tại khu vực. Mỗi thành viên trong Ban Chấp hành chi hội là những đại diện tiêu biểu thay mặt cho các hội viên ngành Cửa Nghệ An. Trải qua quá trình vận động gặp rất nhiều khó khăn, bằng sự linh hoạt, trách nhiệm, uy tín của ban vận động, cùng với nỗ lực của mỗi thành viên đã đóng góp công sức, tâm huyết nhằm đoàn kết các hội viên trong toàn tỉnh để xây dựng được một tổ chức hội lớn mạnh.

Với khẩu hiệu “Hào khí sông Lam, tương lai vững chắc”, Chi hội tỉnh Nghệ An sẽ là cầu nối giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng, một tổ chức xã hội nghề nghiệp sẽ góp phần thúc đẩy sản xuất, nâng cao chất lượng thành phẩm, chia sẻ công nghệ, sự sáng tạo và những kinh nghiệm quý báu; đồng thời, đẩy mạnh tinh thần đoàn kết và là sân chơi bổ ích, giao lưu học hỏi giữa các hội viên.

Nghi thức rước cờ của Hiệp hội Cửa Việt Nam và các chi hội trên cả nước. Ảnh: P.V



Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Huy Toàn - Chủ tịch Chi hội tỉnh Nghệ An khẳng định: “Với việc trao quyết định Hiệp hội Cửa Việt Nam chính thức công nhận một tổ chức Hội trực thuộc trong hệ thống tổ chức của Hiệp hội.

Kể từ đây, các hội viên của ngành Cửa Nghệ An sẽ có một tổ chức chính thống để cùng nhau sinh hoạt, giao lưu, hợp tác và cùng nhau phát triển. Tập thể Ban Chấp hành Chi hội tỉnh Nghệ An với Huy hiệu Hội viên Hiệp hội Cửa Việt Nam đã trao, sẽ tự nguyện cống hiến, đóng góp vào sự phát triển của ngành Cửa Nghệ An và cùng với Chi hội các tỉnh, thành trên cả nước, cùng nhau đoàn kết, hợp tác và xây dựng ngành Cửa Việt Nam ngày càng lớn mạnh”.

Trong khuôn khổ sự kiện, Ban tổ chức có buổi đấu giá gây quỹ từ thiện nhằm khẳng định vai trò, sứ mệnh của các cá nhân, doanh nghiệp đối với cộng đồng xã hội. Toàn bộ số tiền đấu giá từ vật phẩm sẽ được Chi hội tỉnh Nghệ An dành cho các hoạt động thiện nguyện trong thời gian tới.

Ban tổ chức đấu giá gây quỹ từ thiện. Ảnh: P.V

Hội viên tham gia sự kiện còn có cơ hội bốc thăm trúng thưởng, 1 giải Đặc biệt: Honda Sh Mode, 1 giải Nhất: Honda Wave; 2 giải Nhì: 2 tivi Sony.

Trao giải thưởng cho đại biểu may mắn tại sự kiện. Ảnh: P.V

Trước đó, trong khuôn khổ sự kiện đã diễn ra triển lãm các sản phẩm cửa. Tham gia sự kiện, các đơn vị sẽ có cơ hội khám phá những sản phẩm cửa tiên tiến từ các thương hiệu hàng đầu trong và ngoài nước, đồng thời, cập nhật xu hướng về thiết kế, thi công và sử dụng cửa mới nhất.

Ngoài ra, sự kiện lần này cũng là cơ hội để kết nối và giao lưu với các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong và ngoài ngành Cửa. Các đơn vị có thể tìm kiếm cơ hội hợp tác, mở rộng thị trường và phát triển kinh doanh một cách bền vững./.