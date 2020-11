Ra mắt mô hình an ninh trật tự tại Trường Chính trị tỉnh Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 2/11, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức ra mắt mô hình "Cán bộ, giảng viên, học viên Trường Chính trị tỉnh Nghệ An chủ động nêu gương trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc".