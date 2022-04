Ra mắt mô hình 'Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em'

Tiểu phẩm về chủ đề an toàn cho phụ nữ, trẻ em do người dân xã Nam Lĩnh thể hiện tại lễ ra mắt. Ảnh: CTV

Triển khai mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” tại xã Nam Lĩnh là hoạt động nhằm tiếp tục thực hiện Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 - 2027” của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 938/QĐ-TTg, ngày 30/6/2017.

Tham gia lễ ra mắt có đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nghệ An. Ảnh: CTV

Phát biểu tại lễ ra mắt, đồng chí Nguyễn Thị Quỳnh Hoa - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh mong muốn mô hình “Làng quê an toàn cho phụ nữ và trẻ em” được triển khai với nhiều hoạt động cụ thể, các thành viên cùng nỗ lực, đồng sức, đồng lòng xây dựng mô hình thành công.

Qua đó, đem lại niềm vui và hạnh phúc cho các thành viên, các gia đình; góp phần vào quá trình xây dựng môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em tại cộng đồng.

Được biết, triển khai Đề án số 938/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, 5 năm qua, Hội LHPN tỉnh Nghệ An đã phối hợp với các cấp, các ngành và chỉ đạo Hội LHPN các cấp trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động, mô hình thiết thực, hiệu quả theo chủ đề từng năm có trọng tâm, trọng điểm và phù hợp với từng địa bàn.

Hội LHPN tỉnh và Hội LHPN huyện Nam Đàn trao tặng 40 mũ bảo hiểm cho các thành viên tham gia mô hình. Ảnh: CTV

Trọng tâm là các mô hình hoạt động, như phòng chống bạo lực gia đình, phòng chống bạo lực học đường, phòng chống đuối nước; phòng chống buôn bán phụ nữ và trẻ em; đảm bảo an toàn trên không gian mạng; an toàn tín dụng; an toàn vệ sinh thực phẩm…